Омский русский народный хор даст концерты в районах Омской области

Как сообщили в Омской филармонии, Омский русский народный хор выступит в Оконешниково, Павлоградке, Богодуховке, Крутинке, Русской Поляне, Шербакуле, Нововаршавке, Исилькуле, Одесском, Таре, Нижней Омске, Горьковском 30 марта по 22 апреля. 6 мая состоится концерт в Полтавке, а 13 мая в Колосовке.

Омский хор чаще бывает на гастролях в других регионах и за границей, чем в родном городе. Тем приятней будет увидеть его селянам, у которых зачастую нет возможности выехать в областной центр. В программе «Счастья вам, земляки!», которую представит хор, будут исполнены не только уже известные и полюбившиеся вокально-хореографические композиции, но и номера, подготовленные в течение последнего года, они станут премьерой для жителей Омской области.