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Минус одна блондинка в Голливуде! Камерон Диаз подтвердила, что завершила актерскую карьеру
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Минус одна блондинка в Голливуде! Камерон Диаз подтвердила, что завершила актерскую карьеру 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
45-летняя Камерон Диаз вместе с коллегами по фильму «Милашка» Кристиной Эпплгейт и Сельмой Блэр побеседовала с изданием Entertainment Weekly о своих карьерах. Выяснилось, что видятся женщины теперь нечасто и мечтали бы о сиквеле.
— призналась Диаз. Ее поддержала и 46-летняя Эпплгейт, которая, по ее словам, не снимается, потому что занимается материнством. Напомним, Камерон Диаз тоже готовится стать матерью — в прошлом году стали ходить слухи о том, что она собирается усыновить ребенка.
Очевидно, именно разговор с EW имела в виду Сельма Блэр, когда рассказала всему миру об «отставке» Камерон Диаз — правда, открыла эту тайну слегка преждевременно.
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Фото:Instagram
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