«Нас просто не выпускали»: подростки попали в давку на концерте «Пошлой Молли»

Подростки, которые пришли на концерт группы «Пошлая Молли», пожаловались на давку в концертном зале. Билетов продали так много, что места для всех просто не хватило.

— На концерте в «Свободе» было 1400 человек при вместимости клуба 1000 человек, это нам сказал администратор. В основном были ребята 13–18 лет, — рассказала Е1.RU читательница Александра. — Так как клуб не рассчитан на такое количество людей, в клубе была ужасная давка, которую создали сами охранники, они перекрыли выход, никого не выпускали, толкали людей.

По словам Александры, выйти из зала во время концерта было невозможно.

— Нас просто не выпускали, пихали обратно, создавая давку, при этом грубо, очень грубо с нами обращаясь. После этого на теле у меня и моих друзей остались синяки, — сказала она.

Больше всего девушку возмутил загороженный эвакуационный выход.

— Он был заставлен палетами, из которых были сделаны диваны. На мою просьбу к персоналу клуба убрать палеты и освободить эвакуационный выход сказали, что в клубе гореть нечему и что я могу за это не беспокоиться, — пожаловалась девушка.

В концерт-холле «Свобода» подтвердили, что на концерте «Пошлой Молли» зал был переполнен, но это вина организаторов.

— Все прошло лучше, чем могло быть. Организатором было продано больше билетов, чем зал может вместить. Людей было действительно больше, — рассказала Е1.RU представитель концертного зала «Свобода» Анна Кириллова

По ее словам, давка была бы в любом случае, сколько бы человек ни пришло.

— Понимаете, там публика такая. В остальном мы хорошо сработали, — сказала она. — Людей в зале не блокировали, кто хотел выйти, тех выпускали. С эвакуационным выходом тоже было все в порядке, он не был завален.