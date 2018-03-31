Два рэпера из мегаполиса попали на проект «Песни» 

Новосибирские реперы попали на шоу «Песни» федерального телеканала ТНТ.
Парни назвали свою команду «Siberian Beaches» или «Сибирские пляжи», для них это символичное название — такое название они придумали, когда поехали на пляж вместе с поклонниками.
Восьмой итоговый, выпуск шоу «Песни» прошел на телеканале 30 марта, в пятницу. В конце кастинга Александр Воробьёв и Данил Шигапов исполнили песню «Siberian Badman», и попали на проект, обойдя больше 300 таких же желающих.
Молодые люди встретились, когда были студентами педагогического Вуза. Принять участие в проекте парни решили еще в 2016 году, поэтому шли на проект целенаправленно.
Реалити-шоу «Песни» началось на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. Успешные продюсерские центры страны устроили прослушивания для талантливых артистов в возрасте от 16 до 44 лет.