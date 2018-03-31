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Два рэпера из мегаполиса попали на проект «Песни»
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Два рэпера из мегаполиса попали на проект «Песни» 

АиФ-Новосибирск 14 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские реперы попали на шоу «Песни» федерального телеканала ТНТ.
Парни назвали свою команду «Siberian Beaches» или «Сибирские пляжи», для них это символичное название — такое название они придумали, когда поехали на пляж вместе с поклонниками.
Восьмой итоговый, выпуск шоу «Песни» прошел на телеканале 30 марта, в пятницу. В конце кастинга Александр Воробьёв и Данил Шигапов исполнили песню «Siberian Badman», и попали на проект, обойдя больше 300 таких же желающих.
Молодые люди встретились, когда были студентами педагогического Вуза. Принять участие в проекте парни решили еще в 2016 году, поэтому шли на проект целенаправленно.
Реалити-шоу «Песни» началось на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. Успешные продюсерские центры страны устроили прослушивания для талантливых артистов в возрасте от 16 до 44 лет.
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