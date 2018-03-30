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РИАМО разыгрывает в соцсетях билеты на концерт группы «Ария»
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РИАМО разыгрывает в соцсетях билеты на концерт группы «Ария» 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Группа «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывает среди подписчиков два билета на концерт рок-группы «Ария» в Крокус Сити Холле.
«Дарим пару билетов на шоу «Классическая Ария» — выступление легендарной группы «Ария» в сопровождении симфонического оркестра. Концерт пойдет 22 апреля в Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписанным на сообщество «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост вышеуказанного сообщения.
Победителей определят случайным образом 13 апреля. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.
РИАМО — информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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