РИАМО разыгрывает в соцсетях билеты на концерт группы «Ария»

Группа «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывает среди подписчиков два билета на концерт рок-группы «Ария» в Крокус Сити Холле.

«Дарим пару билетов на шоу «Классическая Ария» — выступление легендарной группы «Ария» в сопровождении симфонического оркестра. Концерт пойдет 22 апреля в Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписанным на сообщество «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост вышеуказанного сообщения.

Победителей определят случайным образом 13 апреля. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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