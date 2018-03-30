«Коровий роман». Интересные факты об «Анне Карениной» Льва Толстого

145 лет назад Лев Толстой начал работу над «романом из современной жизни», прославившим фамилию Карениной на весь мир.

«Этот роман есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни», — дал оценку произведению поэт Афанасий Фет . Для кого-то произведение Толстого стало масштабной картиной быта дворянской среды, а для кого-то «новейшей эпопеей барских амуров», полной «скандальной пустоты содержания».

SPB.AIF.RU вспоминает интересные факты, связанные с этим произведением.

«Гости съезжались на дачу…»

Идея романа о современных нравах возникла у Льва Николаевича в феврале 1870-го, правда, приступить к нему он смог только через три года — в 1873-м. День, когда писатель взялся за перо, сохранился в памяти его близких. Супруга и старший сын Сергей рассказывали, что в то утро ему на глаза попался томик Пушкина. Открыв его, он увидел отрывок «Гости съезжались на дачу…».

На Толстого словно снизошло озарение, и он воскликнул: «Вот как надо писать!».

В его дневнике сохранился комментарий: «Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу».

В тот же вечер он показал жене листок, на котором было написано: «Все смешалось в доме Облонских». Правда, в окончательной редактуре эта фраза стала второй в романе, уступив первенство утверждению, что «все счастливые семьи похожи друг на друга».

Роман издавался частями, первая из которых была опубликована в «Русском вестнике» в 1875-м. Успех истории был колоссален, читатели с нетерпением ждали продолжения. Развязку любовной драмы мир узнал в 1877-м, когда Толстой завершил свой труд.

«Фигура безмолвного кобеля»

Не все коллеги по перу оценили произведение и бурный восторг читающей публики. К примеру, писатель Михаил Салтыков-Щедрин раскритиковал «Анну Каренину», назвав его «коровьим романом» и сравнив Вронского с «влюбленным быком».

«Ужасно думать, что ещё существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?» — выразил свое мнение классик.

Принцип Анны Карениной

Благодаря этому произведению в обиход вошло такое понятие как «принцип Анны Карениной», который используют в своем лексиконе многие успешные люди.

К примеру, Питер Тиль, основатель PayPal , в своей книге «Zero To One» демонстрирует следствие в бизнесе, ссылаясь на этот принцип: «Все счастливые компании разные, все несчастные компании похожи (о том, что им не удалось избежать » идентичности» или конкуренции).

Дуейн Мур нашел применение этого принципа в экологии. По его мнению: успешные оценки экологического риска все одинаковы, каждая неудачная оценка экологического риска терпит неудачу по-своему.

Впервые же о нем упомянул Джаред Даймонд в книге «Ружья, микробы и сталь». В работе автор исследовал факторы, приведшие к доминированию западной цивилизации во всем мире. Там он активно использовал формулу, при которой успех какого-либо проекта, замысла или дела возможен лишь при одновременном наличии целого ряда факторов. Отсутствие хотя бы одного из них обрекает предприятие на неудачу.

Обираловка

«Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать.

«Боже мой, куда мне?» — все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда», — описывал один из кульминационных моментов Толстой.

Место, где разворачивалась драма, находилось в 23 км от Москвы. Раньше станция называлась Обираловка, лишь после 1939-го она была переименована в Железнодорожную. Обираловка долгое время была одним из крупнейших транспортных узлов. Когда она была конечной остановкой, здесь действовал поворотный круг, поворачивающий локомотивы на 180 градусов, и стояла водокачка, упомянутая в романе.

По сохранившимся данным, ежегодно станцией пользовались около 9 тысяч человек. После выхода романа это место стало очень популярно среди поклонников Толстого,

Этот роман экранизировали во многих странах. Первую киноверсию сняли в 1910-м году тогда еще в Германской империи. В 1911-м Морис Метр снял немое кино в России. Роль Вронского тогда исполнил Николай Васильев , а Анны — актриса Сорохтина. Через три года на экраны вышел фильм режиссера Владимира Градина. Главную роль в нем исполнила Мария Германова , известная артистка Художественного театра. Чтобы заинтересовать ее смелым по тем временам проектом пришлось «заплатить неслыханный до тех пор гонорар». Фильм интересен тем, что там в эпизодической роли снялась Вера Холодная . Перед зрителями она предстала как кормилица сына Анны Карениной. Это был кинодебют будущей звезды немого кино.

Экранизировать роман пытались и в Голливуде. В 1928-м режиссер Эдмонд Голдинг выпустил фильм «Любовь», где снялась прекрасная Грета Гарбо. Через 20 лет в Великобритании вышел фильм режиссёра Жюльена Дювивье, который пригласил исполнить роль Анны любимую миллионами зрителей Вивьен Ли.