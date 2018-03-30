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СМИ: Неизвестные отправляли письма от имени первой леди Франции
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СМИ: Неизвестные отправляли письма от имени первой леди Франции 

Мир24 39 минут назад
Канцелярия первой леди Франции Брижит Макрон пожаловалась в полицию в связи с попыткой нанести ущерб репутации супруги президента. Об этом передает местная радиостанция RTL.
Как сообщается, в последнее время злоумышленники рассылали поддельные электронные письма от имени Макрон в дорогие отели и рестораны с разными просьбами.
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К примеру, одной из элитных гостиниц, расположенных в Марокко, прислали поручение забрать племянника первой леди Франции из аэропорта. Помимо этого, у парижских ресторанов злоумышленники просили зарезервировать лучший столик. Еще одно письмо поступило в Австралийскую автомобильную ассоциацию. У нее просили прислать два билета на этап «Формулы-1», проходивший на Зеленом континенте в минувшие выходные.
В результате данную выходку в окружении жены Эммануэля Макрона охарактеризовали как попытку нанести ущерб ее репутации. В настоящее время правоохранители Пятой Республики изучают материалы данного дела.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон распорядился построить в Елисейском дворце курятник. Птиц французскому лидеру подарили представители фермерских кооперативов.
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