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Четыре врача из Башкирии объявлены лучшими в стране
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Четыре врача из Башкирии объявлены лучшими в стране 

АиФ-Уфа 40 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Победители и лауреаты Всероссийского профессионального конкурса медиков была награждены 29 марта в Минздраве России. В их число вошли четверо врачей от нашей республики. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
В числе лучших врачей страны — Азат Байгильдин, главный врач Исянгуловской центральной районной больницы (3-е место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации»), Эльвира Гуменная, заведующий консультативно-диагностическим отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 (3-е место в номинации «Лучший инфекционист»), Ильдар Зайдуллин, заведующий детским микрохирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней (1-е место в номинации «Лучший офтальмолог») и Эльвира Кудаярова, врач-фтизиатр Детского противотуберкулезного санатория «Толпар» (3-е место в номинации «Лучший фтизиатр»).
Всего на суд конкурсной комиссии было предъявлено свыше 600 работ врачей из 62 субъектов России.
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