Четыре врача из Башкирии объявлены лучшими в стране

Победители и лауреаты Всероссийского профессионального конкурса медиков была награждены 29 марта в Минздраве России . В их число вошли четверо врачей от нашей республики. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

В числе лучших врачей страны — Азат Байгильдин, главный врач Исянгуловской центральной районной больницы (3-е место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации»), Эльвира Гуменная, заведующий консультативно-диагностическим отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 (3-е место в номинации «Лучший инфекционист»), Ильдар Зайдуллин, заведующий детским микрохирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней (1-е место в номинации «Лучший офтальмолог») и Эльвира Кудаярова, врач-фтизиатр Детского противотуберкулезного санатория «Толпар» (3-е место в номинации «Лучший фтизиатр»).

Всего на суд конкурсной комиссии было предъявлено свыше 600 работ врачей из 62 субъектов России.