Католики Ижевска отпразднуют Пасху

Ижевск. Удмуртия. Католическую Пасху отпразднуют в Ижевске. Мероприятие пройдет 1 апреля в 13:00 в Доме Дружбы народов Удмуртской Республики. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в центре Российских немцев в Удмуртии, «Frohe Ostern!» («Веселая пасха») — самый светлый и радостный праздник христиан, который празднуют ежегодно в воскресение после первого весеннего полнолуния.

Название Ostern происходит от имени германской богини света, весны и плодородия, богини Ostera. Богиня Ostera особенно была любима в холодных северных областях, так как после суровой зимы пробуждала в природе новую жизнь.

Гостей ждут пасхальные игры, викторина, концерт и выставка традиционной кухни российских немцев.