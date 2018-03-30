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Католики Ижевска отпразднуют Пасху
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Католики Ижевска отпразднуют Пасху 

ИА «Сусанин» 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Католическую Пасху отпразднуют в Ижевске. Мероприятие пройдет 1 апреля в 13:00 в Доме Дружбы народов Удмуртской Республики. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в центре Российских немцев в Удмуртии, «Frohe Ostern!» («Веселая пасха») — самый светлый и радостный праздник христиан, который празднуют ежегодно в воскресение после первого весеннего полнолуния.
Название Ostern происходит от имени германской богини света, весны и плодородия, богини Ostera. Богиня Ostera особенно была любима в холодных северных областях, так как после суровой зимы пробуждала в природе новую жизнь.
Гостей ждут пасхальные игры, викторина, концерт и выставка традиционной кухни российских немцев.
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