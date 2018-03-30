Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
На отчество новой героини обратили внимание в соцсетях после анонса продолжения сериала.
"Это баг. Исправлять не планируем", — заявил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
По его словам, никто из сотрудников за ошибку не наказан.
Машковцев также опроверг, что Вера Павловна — отсылка к роману Николая Чернышевского «Что делать?».
"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", — пояснил он.
Премьера новой серии состоится 3 апреля.
Ранее сообщалось, что опубликованы кадры нового мультсериала «Простоквашино».