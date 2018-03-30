Стало известно, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, если их отец — Дмитрий

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На отчество новой героини обратили внимание в соцсетях после анонса продолжения сериала.

"Это баг. Исправлять не планируем", — заявил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев

По его словам, никто из сотрудников за ошибку не наказан.

Машковцев также опроверг, что Вера Павловна — отсылка к роману Николая Чернышевского «Что делать?».

"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", — пояснил он.

Премьера новой серии состоится 3 апреля.

Ранее сообщалось, что опубликованы кадры нового мультсериала «Простоквашино».