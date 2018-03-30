В Иркутской области сотрудники полиции приняли участие в межрегиональном детском форуме «Правопорядок глазами детей»

Сотрудники полиции приняли участие в работе IX Межрегионального Байкальского детского форума «Правопорядок глазами детей», организованного региональным Правительством и Уполномоченным по правам детей в Иркутской области. В мероприятии были задействованы 120 школьников из 8 регионов Сибири и Дальнего Востока — участников проектов направленных на правовую социализацию и профилактику противоправной деятельности, а также специалисты, курирующие профилактическую деятельность на муниципальном уровне.

Тематика нынешнего форума посвящена вопросам формирования правовой культуры и правосознания подрастающего поколения, защиты их прав. Чтобы закрепить полученные знания, сотрудники ПДН помогли организаторам провести квест-игру, одна из локаций которой носила название «Дети и улица». В игровой форме активисты молодежных движений обсуждали с полицейскими возможные угрозы и способы их избежать. В дальнейшем каждая команда должна разработать алгоритм действий, направленный на обеспечение безопасности в сети интернет, криминальной активности на улице или в быту на примере своей школы и района где они живут.