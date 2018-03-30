В Иркутской области сотрудники полиции приняли участие в межрегиональном детском форуме «Правопорядок глазами детей» 

Сотрудники полиции приняли участие в работе IX Межрегионального Байкальского детского форума «Правопорядок глазами детей», организованного региональным Правительством и Уполномоченным по правам детей в Иркутской области. В мероприятии были задействованы 120 школьников из 8 регионов Сибири и Дальнего Востока — участников проектов направленных на правовую социализацию и профилактику противоправной деятельности, а также специалисты, курирующие профилактическую деятельность на муниципальном уровне.
Тематика нынешнего форума посвящена вопросам формирования правовой культуры и правосознания подрастающего поколения, защиты их прав. Чтобы закрепить полученные знания, сотрудники ПДН помогли организаторам провести квест-игру, одна из локаций которой носила название «Дети и улица». В игровой форме активисты молодежных движений обсуждали с полицейскими возможные угрозы и способы их избежать. В дальнейшем каждая команда должна разработать алгоритм действий, направленный на обеспечение безопасности в сети интернет, криминальной активности на улице или в быту на примере своей школы и района где они живут.
Не менее значимым событием для подрастающего поколения стала возможность провести дискуссионные встречи с руководителями правоохранительных структур области. Одна из них состоялась сегодня. На протяжении почти двух часов школьники обсуждали вопросы укрепления правопорядка с начальником Главного управления МВД России по Иркутской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Калищуком. Больше всего подростков интересовала специфика полицейских профессий и служба в ОВД, возможность обучения в ведомственных ВУЗах, методы противодействия преступности среди несовершеннолетних, а также кибербезопасность и другие вопросы. В завершении мероприятия начальник Главка поблагодарил собравшихся ребят за активную жизненную позицию и призвал, как и впредь, вести законопослушный образ жизни, оказывать всемерную помощь органам правопорядка.