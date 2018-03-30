Участника «Детского Евровидения» от РФ будут выбирать «вживую»

В пресс-службе Академии популярной музыки Игоря Крутого, которая отбирает конкурсанта от России на конкурс «Детское Евровидение-2018» сообщила, что в этом году первый тур пройдет в формате живого прослушивания, передает ТАСС

Ранее конкурсанты присылали записи, их рассматривали члены жюри, которые приглашали на отбор в «Артеке». Теперь всех конкурсантов, подавших заявку, пригласят в Москву на живое прослушивание.

В этом году рослушивание пройдет с 1 по 5 апреля в Москве, а после лучшие исполнители поедут в «Артек», где пройдет финал. Напомним, что на конкурсе «Детское Евровидение» в прошлом году победила россиянка Полина Богусевич

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