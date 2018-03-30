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В Липецкой области пройдет фестиваль авторской песни 31 марта
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В Липецкой области пройдет фестиваль авторской песни 31 марта 

РИА Новости 17 минут назад
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Одиннадцатый межрегиональный фестиваль авторской туристической песни «Регион 48. Аккорд любви» пройдет 31 марта — 1 апреля в Липецкой области, его посетят несколько сотен гостей и артистов из разных регионов России, сообщил РИА новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.
"Ожидается приезд известных авторов-исполнителей из Краснодара, Вязьмы, Можайска, Коломны и других городов. Всего гостей будет несколько сотен человек. Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри", — сказал собеседник агентства.
Конкурсная программа фестиваля предусматривает работу творческих мастерских по четырем номинациям: авторы (стихи и музыка), исполнители, поэзия, специальная номинация «За здоровый образ жизни». Принять участие в прослушивании может любой желающий без ограничений по возрасту и месту проживания.
Лауреаты конкурса выступят в заключительном гала-концерте и автоматически выйдут во второй тур межрегионального Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн».
В рамках фестиваля запланированы сольные концерты бардов, полюбившиеся зрителям «Музыкальный ринг» и «Веселые старты», празднование Дня смеха. Участников и гостей фестиваля ждут веселые розыгрыши и шуточные конкурсы. Пресс-служба уточняет, что активную поддержку творческим форумам, проходящим в области, оказывает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.
"Творчество — это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", — цитирует пресс-служба слова руководителя области.
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