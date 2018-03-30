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Врачи смогли выпрямить ноги девочке с врожденным редким заболеванием
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Врачи смогли выпрямить ноги девочке с врожденным редким заболеванием 

Anews 13 минут назад
Фото: Anews
Не так давно 11-летней девочке с вывернутыми ногами специалисты подарили возможность нормально передвигаться. Жюстин из Камеруна родилась с ужасным редким заболеванием — болезнью Блаунта. С самого рождения у девочки нарушено правильное развитие, из-за чего ее ноги сформировались неправильно. Лишь при помощи хирургов благотворительного центра девочка получила возможность не отличаться от своих сверстников. Для того, чтобы добраться до своей школы, расположенной в 4 километрах от дома, у Жюстин уходило по несколько часов. А из-за вывернутых в обратную сторону ног она постоянно терпела насмешки других детей. Ведь ровесники знали, что девочка их не сможет догнать и дать отпор. Однако Жюстин, несмотря на тяготы жизни, приспособилась к своим конечностям и даже играла в футбол, хотя каждое движение давалось ей с трудом. С течением времени деформация только усиливалась и Жюстин все больше клонило вперед. Помочь девочке могла лишь сложная операция по выпрямлению костей. Именно волонтеры из центра Mercy Ships сделали такую операцию возможной. Один из представителей центра рассказал другим о том, насколько Жюстин нуждается в помощи.
Уже в сентябре 2017 года в одном из городов Камеруна пришвартовалась госпитальное судно, которым владела организация. Хирурги разрешали кости в ногах девочки и изменили их направление, вернув нормальную форму. Уже через 5 месяцев после вмешательства Жюстин восстановилась и встала на ноги. По словам хирургов, этот случай болезни Блаунта был крайне сложным — у девочки были замечены угловые и вращательные деформации обеих ног. И для восстановления нормального вида хирургам пришлось провести искусственный перелом кости. ​Сама Жюстин безмерно благодарна врачам за проделанную работу. Теперь активная девочка сможет жить полноценной жизнью. По ее словам, сейчас не существует такого занятия, за которое она не могла бы взяться.
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