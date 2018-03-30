Врачи смогли выпрямить ноги девочке с врожденным редким заболеванием 

Не так давно 11-летней девочке с вывернутыми ногами специалисты подарили возможность нормально передвигаться. Жюстин из Камеруна родилась с ужасным редким заболеванием — болезнью Блаунта. С самого рождения у девочки нарушено правильное развитие, из-за чего ее ноги сформировались неправильно. Лишь при помощи хирургов благотворительного центра девочка получила возможность не отличаться от своих сверстников. Для того, чтобы добраться до своей школы, расположенной в 4 километрах от дома, у Жюстин уходило по несколько часов. А из-за вывернутых в обратную сторону ног она постоянно терпела насмешки других детей. Ведь ровесники знали, что девочка их не сможет догнать и дать отпор. Однако Жюстин, несмотря на тяготы жизни, приспособилась к своим конечностям и даже играла в футбол, хотя каждое движение давалось ей с трудом. С течением времени деформация только усиливалась и Жюстин все больше клонило вперед. Помочь девочке могла лишь сложная операция по выпрямлению костей. Именно волонтеры из центра Mercy Ships сделали такую операцию возможной. Один из представителей центра рассказал другим о том, насколько Жюстин нуждается в помощи.
Уже в сентябре 2017 года в одном из городов Камеруна пришвартовалась госпитальное судно, которым владела организация. Хирурги разрешали кости в ногах девочки и изменили их направление, вернув нормальную форму. Уже через 5 месяцев после вмешательства Жюстин восстановилась и встала на ноги. По словам хирургов, этот случай болезни Блаунта был крайне сложным — у девочки были замечены угловые и вращательные деформации обеих ног. И для восстановления нормального вида хирургам пришлось провести искусственный перелом кости. Сама Жюстин безмерно благодарна врачам за проделанную работу. Теперь активная девочка сможет жить полноценной жизнью. По ее словам, сейчас не существует такого занятия, за которое она не могла бы взяться.