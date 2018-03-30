THE RASMUS «зажгли» в Нижнем Новгороде 

фото instagram.com/therasmusofficial/THE RASMUS «зажгли» в Нижнем Новгороде29 марта на сцене Milo Concert Hall выступила группа The Rasmus. Нижегородские фанаты финских готов остались довольны концертом, а «горячие финские парни» успели прогуляться по самым живописным местам Нижнего 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