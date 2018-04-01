В Москве пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко

Программа откроется показом документального фильма «Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино». На вечере памяти выступит заслуженная артистка России Наталья Москвина, которая исполнит песни на стихи Евтушенко, а также композитор и певица Лариса Новосельцева. Она представит музыкально-поэтическую композицию «Я люблю вас, люди-человеки…».

Евтушенко — поэт, номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, переведенных на многие иностранные языки. Поэт скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.