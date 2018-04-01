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В Москве пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко
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В Москве пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко 

ТАСС 10 минут назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко пройдет в воскресенье в Государственном музее современной истории России. Как ожидается, на мероприятии министр культуры РФ Владимир Мединский вручит вдове поэта премию правительства РФ в области культуры за собрание сочинений Евтушенко, присужденную поэту посмертно. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.
Программа откроется показом документального фильма «Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино». На вечере памяти выступит заслуженная артистка России Наталья Москвина, которая исполнит песни на стихи Евтушенко, а также композитор и певица Лариса Новосельцева. Она представит музыкально-поэтическую композицию «Я люблю вас, люди-человеки…».
Евтушенко — поэт, номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, переведенных на многие иностранные языки. Поэт скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.
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