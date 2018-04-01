Ещё
Вдове поэта Евтушенко вручена премия правительства РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдове поэта Евтушенко вручена премия правительства РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский вручил вдове поэта Евгения Евтушенко премию правительства РФ в области культуры, присужденную поэту посмертно за его cобрание сочинений. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Государственном музее современной истории России, где прошел вечер памяти Евтушенко, передает корреспондент ТАСС.
"Действительно, великий поэт: он жил в ту эпоху, когда поэт в России был больше, чем поэт, — сказал Журавский. — Уходя, любой поэт оставляет после себя помимо живых воспоминаний очевидцев самое главное — свою поэзию".
Журавский отметил, что Евтушенко «часто творил вопреки всему, биография его изобилует неординарными событиями и сюжетами» и напомнил, что поэт в прошлом году был посмертно награжден премией правительства РФ в области культуры. «Позвольте мне выполнить эту миссию и вручить Марии Владимировне Евтушенко этот знак, эту медаль и эту премию», — сказал замминистра культуры.
Мария Евтушенко отметила, что знак и медаль пополнят экспозицию музея-галереи Евтушенко в Переделкине. Программу вечера открыл показ документального фильма «Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино». Заслуженная артистка России Наталья Москвина и композитор Лариса Новосельцева исполнили песни на стихи Евтушенко.
Евгений Евтушенко — поэт, номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе, автор более 150 книг, переведенных на многие языки, скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.
ТАСС: последние новости
Девочка Таня вошла в инициативную группу Волоколамска по решению проблемы "Ядрово" Для крестного хода у Исаакиевского собора в Петербурге доставили 3 тыс. пальмовых ветвей Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме "Сообщество" в Астрахани
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение