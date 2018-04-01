Вдове поэта Евтушенко вручена премия правительства РФ

"Действительно, великий поэт: он жил в ту эпоху, когда поэт в России был больше, чем поэт, — сказал Журавский. — Уходя, любой поэт оставляет после себя помимо живых воспоминаний очевидцев самое главное — свою поэзию".

Журавский отметил, что Евтушенко «часто творил вопреки всему, биография его изобилует неординарными событиями и сюжетами» и напомнил, что поэт в прошлом году был посмертно награжден премией правительства РФ в области культуры. «Позвольте мне выполнить эту миссию и вручить Марии Владимировне Евтушенко этот знак, эту медаль и эту премию», — сказал замминистра культуры.

Мария Евтушенко отметила, что знак и медаль пополнят экспозицию музея-галереи Евтушенко в Переделкине. Программу вечера открыл показ документального фильма «Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино». Заслуженная артистка России Наталья Москвина и композитор Лариса Новосельцева исполнили песни на стихи Евтушенко.

Евгений Евтушенко — поэт, номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе, автор более 150 книг, переведенных на многие языки, скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.