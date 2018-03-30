Скульптура «Золотой мост Шелкового пути» китайского художника Шу Юна будет выставлена на международном форуме «Глобальный Шелковой путь» в Казахстане

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — В казахстанской столице Астане 3-4 июля пройдет международный форум «Глобальный Шелковый путь», на котором можно будет увидеть скульптуру «Золотой мост Шелкового пути» китайского художника Шу Юна.

Сайт посольства Казахстана в КНР сообщает, что 27 марта 2018 года в посольстве состоялся «круглый стол» на тему «Казахстан и Китай в новую эпоху взаимодействия», на котором руководитель международного секретариата G-Global Серик Нугербеков заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует провести саммит высших лидеров стран вдоль «Пояса и пути» на предстоящем форуме «Глобальный Шелковой путь».

С. Нугербеков заявил, что данный саммит совпадет с 5-ой годовщиной выдвижения инициативы «Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века» /"Пояс и путь"/ и 20-летним юбилеем Астаны. Он подчеркнул, что Н. Назарбаев на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», состоявшемся в мае 2017 года, выступил с инициативой создать Международную академию наук Шелкового пути. Теперь это предложение уже реализовано.

"В целях продвижения культурного, медийного и неправительственного сотрудничества организаций стран вдоль «Пояса и пути» Казахстан планирует провести масштабный форум «Глобальный Шелковой путь». Казахстанская сторона благодарна КНР, России и другим 30-ти странам за поддержку в этом деле", — отметил он.

По приглашению международного секретариата «G-Global» китайский скульптор Шу Юн представит «на полях» форума свою работу «Золотой мост Шелкового пути». Данная скульптура насчитывает 28 метров в длину. Шу Юн изготовил из шелка национальные цветы стран, находящихся вдоль «Пояса и пути», и поместил их в кирпичи из искусственного янтаря, из которых был собран «Золотой мост Шелкового пути». Мост призван рассказать посетителям о гармоничной и прекрасной мечте построения сообщества общих интересов, общей ответственности и общей судьбы. В 2015 году данная скульптура участвовала во Всемирной выставке в Милане, а в 2017 была выбрана символом культуры в новую эпоху на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в Пекине.

В декабре 2017 года постоянный секретарь Международного секретариата G-Global Сергей Якушевич вручил первый приз EXPO-2017 в Астане скульптуре «Золотой мост Шелкового пути», а ее автору Шу Юну — награду за выдающиеся успехи в искусстве. —0—