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Рамин Джавади поделился кавером на супер-хит Nirvana «Heart-Shaped Box»
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Рамин Джавади поделился кавером на супер-хит Nirvana «Heart-Shaped Box» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Ирано-немецкий композитор Рамин Джавади представил новую работу — композицию «Heart-Shaped Box». Премьера является кавер-версией супер-хита культовой Nirvana. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=LDS8SeO6hyg https://www.youtube.com/watch?v=n6P0SitRwy8 Новинка станет частью саундтрека второго сезона мега-популярного тв-шоу «Мир дикого Запада», премьера которого состоится в апреле на HBO. https://www.youtube.com/watch?v=af-VThneRvg Добавим, что в альбом-саундтрек к первому сезону также вошло некоторое количество кавер-версий известных композиций. Слушайте «Мир Дикого Запада» — Ramin Djawadi на Яндекс. Музыке
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