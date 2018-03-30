В экономику Орловщины за пять лет инвестировали более 25 миллиардов

Объем государственных инвестиций в экономику Орловской области с 2012 по 2017 год составил 25,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

За пять лет в регионе построено и введено в эксплуатацию 15 детских садов, вместимостью 2310 мест, пять школ на 2040 мест, хореографическая школа на 300 мест. Тёплые туалеты оборудованы в 24 учебных заведениях.

В регионе было введено в строй три поликлиники посещаемостью 600 человек в смену. В стационарах на 140 мест увеличен коечный фонд. В районах открыто 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

В Урицком, Залегощенском и Мценском районах построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. В Оре введен крытый ледовый каток в микрорайоне «Зареченский». В муниципалитетах построено 2 школьных спортивных зала и 4 плоскостных спортивных сооружения.

В сфере культурыотремонтированы Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева и театр «Свободное пространство», а также музей И. С. Тургенева и музей писателей-орловцев.

В Орловской области большое внимание уделялось развитию коммунальной и автодорожной инфраструктуры. Построено более 85 км автомобильных дорог. За пять лет было построено и реконструировано 26 котельных, введено в эксплуатацию 311 км газовых, 334 км водопроводных и 30 км канализационных сетей.