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В экономику Орловщины за пять лет инвестировали более 25 миллиардов
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В экономику Орловщины за пять лет инвестировали более 25 миллиардов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Объем государственных инвестиций в экономику Орловской области с 2012 по 2017 год составил 25,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
За пять лет в регионе построено и введено в эксплуатацию 15 детских садов, вместимостью 2310 мест, пять школ на 2040 мест, хореографическая школа на 300 мест. Тёплые туалеты оборудованы в 24 учебных заведениях.
В регионе было введено в строй три поликлиники посещаемостью 600 человек в смену. В стационарах на 140 мест увеличен коечный фонд. В районах открыто 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
В Урицком, Залегощенском и Мценском районах построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. В Оре введен крытый ледовый каток в микрорайоне «Зареченский». В муниципалитетах построено 2 школьных спортивных зала и 4 плоскостных спортивных сооружения.
В сфере культурыотремонтированы Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева и театр «Свободное пространство», а также музей И. С. Тургенева и музей писателей-орловцев.
В Орловской области большое внимание уделялось развитию коммунальной и автодорожной инфраструктуры. Построено более 85 км автомобильных дорог. За пять лет было построено и реконструировано 26 котельных, введено в эксплуатацию 311 км газовых, 334 км водопроводных и 30 км канализационных сетей.
Сообщение В экономику Орловщины за пять лет инвестировали более 25 миллиардов появились сначала на РИА 57.
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