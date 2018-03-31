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В Орловскую область за год инвестировали 45,3 миллиарда рублей
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В Орловскую область за год инвестировали 45,3 миллиарда рублей 

РИА 57 30 минут назад
Фото: РИА 57
Среди регионов ЦФО Орловская область по темпу роста объемов частных инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года заняла 9-е место, сообщает пресс-служба облправительства.
В целом по России регион расположился на 41-м месте. За минувший года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 45,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Что составляет 100,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По темпам роста объемов инвестиций в основной капитал в общем рейтинге регионов Орловщина находится на 11-м месте среди 18 субъектов ЦФО и 47-м месте среди 85 российских регионов.
В расчете на душу населения по объему инвестиций в основной капитал (60,3 тыс. рублей) регион занимает 13-е место по ЦФО и 57-е место по России.
По объему инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчете на душу населения Орловская область (57,7 тыс. рублей) занимает 10-е место по ЦФО и 46-е место по России.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в Орловской области в 2017 году составил 43,3 млрд рублей или 107,9% к соответствующему периоду 2016 года в действующих ценах.
Сообщение В Орловскую область за год инвестировали 45,3 миллиарда рублей появились сначала на РИА 57.
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