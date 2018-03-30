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В Краснодаре подвели итоги конкурса «Голосовач»
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В Краснодаре подвели итоги конкурса «Голосовач» 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Со списком победителей конкурса, прошедшего в день президентских выборов, можно познакомиться на портале организаторов. Церемония награждения пройдёт в краевом центре 31 марта, сообщают в оргкомитете.
Некоторые победители решили передать заработанные призы другим. Так руководитель Агентства молодежных инициатив Александр Пилипенко расскказал социальной сети Instagram, что подарит планшетный компьютер парню из многодетной семьи.
«Я решил сделать доброе дело и подарить этот гаджет тому, кому он нужнее, кто сам бы его не купил», — написал Пелипенко. — «Я дарю iPad Родиону Чепелеву. Парню 14 лет, он живет и воспитывается в многодетной семье, пять детей. Уверен, ему данный подарок будет нужнее и пригодится в учебе». Член совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Урайкин рассказал, что отдаст Iphone X семье Калякиных из Гулькевичского района.
«Я всегда знал, что нас много, но такой массовой поддержки еще не было!» — написал он в Instagram. — «В итоге я победил и занял первое место в номинации „Краснодар“. Приз — Iphone X. Наше общее решение — мое и ребят, которые меня поддерживали, — передать этот приз тем, кому он принесет больше пользы. Я передаю свой приз семье Калякиных из Гулькевичского района».
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