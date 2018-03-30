Морошка, северный мармелад и козули: чем удивляли архангельские поклонники Диму Билана 

Известный артист Дима Билан выложил в соцсетях фотографию, которая очень обрадовала его архангельских поклонников. Концерта в театре драмы любители творчества певца ждали три года. Довольны остались и зрители, и сам исполнитель.
Какие благородные и благодарные зрители ждали меня второй день в #Архангельск! Спасибо за этот трепетный вечер, я тоже ждал его! Желаю вам скорейшей весны! #билан #димабилан спасибо, девчонки, за ваше внимание 😌@kd_bilan_arkhangelsk Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 29 Мар 2018 в 12:31 PDT Концерт пролетел, как одна минута, почти три часа настоящей жизни, говорят зрители. После выступления Дмитрий Билан пришел к своим поклонникам. Абсолютно разных людей объединило творчество артиста: поклонницы снимали поздравительные видео, делали фото, для флешмобов сделали множество бумажных самолетов, сердец и портретов. — Мы решили продолжить нашу череду северных подарков. В 2015 году мы удивили Диму Мезенской росписью по дереву и лаптями. Помогла нам в этом деле Школа народных ремесел имени Бурчевского. А в этом году мы подарили Диме футболку с «Морошкой» от популярной фирмы «Доска-Треска». Удивившись, что морошку едят не только медведи, но и люди, порадовавшись знаменитому архангельскому мармеладу и северным козулям, обнял нас и попросил сфотографироваться, — рассказала президент клуба друзей Димы Билана Дарья Короткая. Верить в мечту, любить, уметь прощать, ценить каждый миг, подаренного времени и радоваться любой погоде за окошком после таких встреч становится намного легче, говорит поклонница Билана Дарья Козули девушки подарили Дмитрию