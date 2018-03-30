Главные события библиотек на Автозаводе в апреле

1 апреля — День смеха

Если вас друзья случайно вдруг забудут разыграть, знайте — шанс такой представится в библиотеке им. А. С. Макаренко (ул. Мончегорская, 11а, корп.3). Там 1 апреля в 16.00 начнется программа «Смехотерапия» — будут розыгрыши, анекдоты, отрывки из любимых комедий. Ждут взрослых читателей с хорошим чувством юмора!

А днем позже, 2 апреля в 15.00, в библиотеке «Центр семейного чтения» (ул. Плотникова,2) День смеха отметят уже с детьми. На «Юморину» приглашаются ребята 7-10 лет. Вход — свободный.

6 апреля — Международный день мультфильмов

На самом деле «международных дней мультфильмов» несколько — праздник отмечают и весной, и осенью. Но так даже лучше, потому что мультиков много не бывает! Если вдруг ваши дети заскучали, приводите их на библиотечный Всемирный день мультфильмов: там будут и конкурсы, и викторины, и, самое главное, сверстники, с которыми можно пообщаться и вдоволь поиграть.

Библиотека им. К. М. Станюковича (ул. Космическая,49) ждет маленьких читателей 6 апреля в 15.00 на конкурсную программу «Угадай мелодию: музыка и песни из мультфильмов» для детей 7-9 лет.

ЦДБ им. О. Кошевого (пр. Октября,19) встречает 8 апреля в 13:00 мультпоказом «Союзмультфильм представляет» и в 14:00 конкурсно-игровой программой «В стране Мульти-Пульти».

Библиотека «Центр семейного чтения» (ул. Плотникова, 2) всех любителей мультиков приглашает 11 апреля в 15:00. Герои книг vs герои мультфильмов — будет увлекательно!

8 апреля — Пасха

В этом году православные отмечают Пасху 8 апреля. В библиотеках Автозаводского района пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров для детей и взрослых. Приходите — чтобы вам было с чем идти в гости в воскресенье!

Расписание мастер-классов к празднику:

Библиотека им. Макаренко (ул. Мончегорская, 11а, корп.3) — 1 апреля в 11.00 приглашает ребят с 12 лет мастерить пасхальные украшения.

Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Южное Шоссе,32 а) — 3 апреля в 13.00 устраивает мастер-класс «Пасхальный сувенир» для детей 12-14 лет.

Библиотека им. А. Н. Радищева (пос. Мостоотряд,30) — 5 апреля в 15.00 открывает творческую площадку «Пасхальные затеи» для детей 7-14 лет.

А в «Центре семейного чтения» (ул. Плотникова,2) 5 апреля в 16:00 вас научат декорировать пасхальные сувениры в технике «декупаж». Ждут взрослых читателей. Вход — свободный. Материалы предоставляются библиотекой.

Если захотите зайти в библиотеку им. М. Ю. Лермонтова (пр. Бусыгина, 45а) непосредственно в праздник, 8 апреля, то имейте в виду: в 13.00 там начнется праздничная познавательная программа «Пасхальные традиции». Вас познакомят с историей и традициями главного христианского праздника. А с пришедшими в этот день в библиотеку малышами поиграют — но не в обычные догонялки, а так, как играли на Пасху раньше, много лет назад.

12 апреля — День космонавтики

В 2018 году День космонавтики отмечается в нашей стране в 57-й раз! В Автозаводском районе о космосе, авиации и героях неба будут говорить в Центральной детской библиотеке имени Олега Кошевого на пр. Октября, 19. И не только говорить, но и читать, играть, квеститься, смотреть тематические космические мультфильмы. А еще в этой библиотеке есть познавательный центр «Мультидетки», где много интерактивных игр и других интересностей, например, целый выводок гигантских улиток ахатин. Если очень-очень попросить библиотекаря, вам разрешат их покормить!

1 апреля в 11:00 — занятие клуба «Читалки. Вытворялки» «Летающая тарелка».

12 апреля в 15:00 — квест «Космическое путешествие»

15 апреля в 14:00 — занятие клуба «Читалки. Вытворялки» «Солнечная система».

22 апреля в 13:00 — мультпоказ «Голубая планета»

29 апреля в 11:00 — занятие клуба «Читалки. Вытворялки» «Привет, Земляне!»

Занятия рассчитаны на ребят от 6 лет. Улиток можно изучать всем. Вход свободный.

20 апреля — «Библионочь»

В Японии уже несколько лет подряд проводят акцию «Ночь в библиотеке». Правда, делают это не так, как у нас, в России. Там можно и в самом деле переночевать в библиотеке, прихватив с собой спальный мешок или плед. Количество посетителей акции строго ограничено — ведь неудобно спать в библиотеке, когда рядом сопит кто-то еще. Всероссийская акция «Библионочь» длится до позднего вечера и поспать в это время будет сложно — у нас принято в «Библионочь» отдыхать работая: проводить время на мастер-классах, встречаясь с писателями, изучать новые книги.

В 2018 году «Библионочь» пройдет 20-21 апреля. В этот день в библиотеках Автозаводского района время работы будет продлено до 20.00.

Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Южное Шоссе, 32а) в 16.00 приглашает к себе на литературную программу «Жили-были сказки…».

В библиотеке им. Ю. А. Адрианова (ул. Дьяконова, 25) с 16:00 до 20:00 постараются совместить книгу и спорт. Тем более что в 2014 году у них уже это прекрасно получилось — знаменитая нижегородская чемпионка Наталья Садова передала на несколько часов в библиотеку олимпийский факел, с которым она бежала, и каждый читатель сможет почувствовать себя почти чемпионом, сфотографировавшись с символом олимпийского движения. В этот раз в гости ждут футбольного тренера Евгения Родина, который ответит на вопросы читателей о состоянии нижегородского футбола.

В библиотеке — Центр правовой и деловой информации на пр. Кирова, 6 в 18:00 всех поэтов и их болельщиков ждут на полуфинал «Чемпионата поэзии 2018». Это неправда, что поэты неспортивны, страсти в четвертьфиналах кипели, а поэтические строфы словно рапиры попадали в самое сердце.

Поддержат объявленный администрацией города Год спорта и в библиотеке им. Макаренко (ул. Мончегорская, 11а, корп.3). Там пройдет подведение итогов фотоконкурса «Автозавод спортивный».

Также на акцию «Библионочь» вас ждут в библиотеке им. К. М. Станюковича (ул. Космическая, 49) в 15.00, в «Центре семейного чтения» (ул. Плотникова, 2) с 16:00 до 19:00 и в библиотеке им. Радищева (пос. Мостоотряд, 30) в 16.00.

27 апреля — Марш парков

Центр охраны дикой природы недавно объявил о старте «Марша парков» — международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. Цель «Марша парков» — привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние.

В Автозаводском районе организатор этой крупнейшей экологической акции — библиотека им. В. В. Бианки (ул. Прыгунова,9). 27 апреля в 13.00 Марш парков стартует в нашем городе. На шествие приглашаются дети и взрослые. Сбор участников у главного входа Автозаводского парка культуры и отдыха.

Марафон профессий

Каждый год весной библиотеки Автозавода проводят акцию «Марафон профессий». Длится она, как правило, неделю или чуть больше. За это время в библиотеках района проходят встречи старшеклассников с людьми различных профессий, добившихся успеха в своем деле.

Например, в этом году в библиотеке — Центр деловой и правовой информации (на пр. Кирова, 6) 3 апреля в 14:00 состоится встреча с журналистом, экспертом по продвижению собственного бренда в соцсетях, известным нижегородским блогером, основателем первой нижегородской школы блогеров и Женского клуба Нижнего Новгорода Зоей Большаковой. Называться встреча будет «Тексты в соцсетях как феномен современного литературного творчества».

Концерты

15 апреля в 15.00 в маленькой, но такой музыкальной и уютной библиотеке им. В. В. Маяковского (ул. Комсомольская, 2) всех ценителей прекрасного ждут на по-домашнему теплый, почти семейный, вечер. Он посвящен творчеству нижегородской журналистки, критика, поэта, киноведа Натальи Аксельруд (1955-1988). Будут композиции в исполнении творческого дуэта «Марципан».

Тотальный диктант

Все, кто хочет проверить свое знание русского языка, сможет написать «Тотальный диктант» 14 апреля.

В этом году автором текста стала российская писательница Гузель Яхина . Специально были написаны три отрывка под названием «Утро», «День» и «Вечер», которые войдут в новый роман автора.

Автозаводская библиотека им. В. В. Маяковского предлагает желающим подготовиться к Тотальному диктанту на своей площадке 12 апреля в 16.00. Там же вы сможете взять первую и пока единственную книгу Яхиной «Зулейха открывает глаза», чтобы познакомиться с уникальным стилем писателя. Это наверняка поможет получить самую высокую оценку уже на «Тотальном диктанте»!