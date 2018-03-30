Детская школа искусств имени Балакирева присоединилась к проекту «Активное долголетие»

В рамках проекта «Активное долголетие» детская школа искусств имени Балакирева проводит набор москвичей старшего возраста в творческие студии.

Так, жители Выхина-Жулебина смогут научиться бисероплетению, рисованию, художественной керамике, хоровому пению, танцам — каждый участник программы сможет найти для себя что-то особенное, подходящее именно ему. Посещение творческих занятий — это еще и возможность жить полноценной жизнью, находить новых друзей, заполнять свой досуг полезными делами и увлечениями.

Все желающие записаться на бесплатные занятия могут обратиться в территориальный центр социального обслуживания «Жулебино» филиал «Выхино», расположенный по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. (вт)