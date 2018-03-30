Уникальную казачью реликвию после реставрации передали музею Волгограда

В Мемориально-историческом музее в Волгограде сегодня, 30 марта, состоялась презентация отреставрированного Георгиевского знамени 38-го Донского казачьего полка. Знамя, которому исполнилось уже больше 150 лет, является настоящей реликвией и представляет собой большую историческую ценность.

Благодаря профессионализму сотрудников Мемориально-исторического музея реставрация полотна прошла успешно

— На сегодняшний день таких реликвий осталось крайне мало, — рассказал V1.ru научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская Битва» Борис Смирнов . — По имеющимся данным, знамя хранилось в одной из хуторских церквей 2-го Донского округа. В 20-е годы прошлого века казачьи регалии были изъяты в числе другого церковного имущества и переданы на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина, а уже после этого — в музей-заповедник «Сталинградская битва». Восстанавливали знамя в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. Над реликвией работала художник-реставратор Светлана Мартьянова.

В мире таких знамен осталось единицы

В 19 веке знамена выполняли роль награды, которую вручали тому или иному формированию казаков. Позже оно превратилось в настоящий символ казачьей доблести, славы и чести.

Помощь в восстановлении Георгиевского знамени 38-го Донского казачьего полка оказывало Российское военно-историческое общество . После реставрации от реального полотна сохранилась только треть. Дело в том, что такие знамена делались из шелка, а потому быстро изнашивались и рвались.

— По традиции, когда знамя передавали казачьему полку, в него забивали специальные гвоздики, — рассказал Борис Смирнов. — После реставрации, когда знамя передавали в музей-заповедник «Сталинградская битва», гвоздики в него вбивал сам министр культуры РФ Владимир Мединский

Знамя для казаков — святыня, их честь и доблесть

Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка изготовлено по единому образцу 1831 года. Тогда знамена выполнялись в синем цвете, с кистями и вензелями императора Николая II

Посмотреть на уникальную реликвию сможет любой желающий в Мемориально-историческом музее с 6 апреля до конца августа.