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Уникальную казачью реликвию после реставрации передали музею Волгограда
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Уникальную казачью реликвию после реставрации передали музею Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Мемориально-историческом музее в Волгограде сегодня, 30 марта, состоялась презентация отреставрированного Георгиевского знамени 38-го Донского казачьего полка. Знамя, которому исполнилось уже больше 150 лет, является настоящей реликвией и представляет собой большую историческую ценность.
Благодаря профессионализму сотрудников Мемориально-исторического музея реставрация полотна прошла успешно
— На сегодняшний день таких реликвий осталось крайне мало, — рассказал V1.ru научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская Битва» Борис Смирнов. — По имеющимся данным, знамя хранилось в одной из хуторских церквей 2-го Донского округа. В 20-е годы прошлого века казачьи регалии были изъяты в числе другого церковного имущества и переданы на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина, а уже после этого — в музей-заповедник «Сталинградская битва». Восстанавливали знамя в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. Над реликвией работала художник-реставратор Светлана Мартьянова.
В мире таких знамен осталось единицы
В 19 веке знамена выполняли роль награды, которую вручали тому или иному формированию казаков. Позже оно превратилось в настоящий символ казачьей доблести, славы и чести.
Помощь в восстановлении Георгиевского знамени 38-го Донского казачьего полка оказывало Российское военно-историческое общество. После реставрации от реального полотна сохранилась только треть. Дело в том, что такие знамена делались из шелка, а потому быстро изнашивались и рвались.
— По традиции, когда знамя передавали казачьему полку, в него забивали специальные гвоздики, — рассказал Борис Смирнов. — После реставрации, когда знамя передавали в музей-заповедник «Сталинградская битва», гвоздики в него вбивал сам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Знамя для казаков — святыня, их честь и доблесть
Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка изготовлено по единому образцу 1831 года. Тогда знамена выполнялись в синем цвете, с кистями и вензелями императора Николая II.
Посмотреть на уникальную реликвию сможет любой желающий в Мемориально-историческом музее с 6 апреля до конца августа.
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