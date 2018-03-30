Прокуратура САО провела проверку по обращению гражданина

Прокуратурой Северного административного округа г. Москвы проведена проверка по обращению Федорова В. Д. о несогласии с решениями Городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей об отказе в предоставлении ему жилого помещения.

Установлено, что решением Городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 25.05.2017 г. установлен факт невозможности проживания Федорова Д. В. в закрепленном, ранее занимаемом жилом помещении по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 №61. Вопрос обеспечения жилым помещением в г. Москве снят с рассмотрения, с поручением ГБУ Центр «Детство» направить информацию в орган исполнительной власти по месту фактического проживания Федорова В. Д. о необходимости обеспечения жилым помещением в срок до 24.07.2017г. на территории Саратовской области.

При этом решением Городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 12.10.2017 г. Федорову Владимиру Дмитриевичу отказано в предоставлении жилого помещения в связи «с постоянным и преимущественным проживанием на территории Московской области». Дано поручение ГБУ Центр «Детство» повторно обратиться в орган исполнительной власти Саратовской области по вопросу включения Федорова В. Д. в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением на территории Саратовской области.

Учитывая, что указанное выше решение является незаконным и подлежит отмене, прокуратурой округа в Басманный районный суд города Москвы направлено исковое заявление о признании решения Городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей об отказе в предоставлении ему жилого помещения незаконным и обязании рассмотреть вопрос об однократном предоставлении благоустроенного жилого помещения в городе в соответствии с действующим законодательством. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокурор САО г. Москва В. В. Лукьянов