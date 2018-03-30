Гостей рыбного фестиваля накормили ухой 

30 марта на Театральной улице в Калуге открылся рыбный фестиваль «Рыбный дворик». В этот день здесь можно было купить свежемороженую, соленую, копченую, вяленую, заливную и живую рыбу, пресервы, консервы, икру, шашлыки из рыбы, пельмени и расстегаи с рыбой. Гости фестиваля получили возможность сделать фото на память на фоне русской печки с возлежащим на ней Емелей, продегустировать представленную на фестивале продукцию, принять участие в мастер-классах и отведать ухи. Попробовал фестивальную уху и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, открывший фестиваль. Фото пресс-службы городской думы Калуги «У меня остались самые яркие впечатления, на фестивале представлен богатый выбор продукции. Продуктовые фестивали уже стали доброй традицией в нашем городе, за последние годы в Калуге уже проходили сырный, хлебный, яблочный фестивали и фестиваль мёда. Замечательно, что всё большее распространение получает продукция калужских производителей, это говорит о динамичном развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности в Калуге и Калужской области. Руководством региона и города было многое сделано для выполнения распоряжений президента России об обеспечении продовольственной безопасности страны, обеспечении наших жителей продовольственными товарами отечественного производства. Уверен, что успешное развитие сельского хозяйства в Калуге и области продолжится и в дальнейшем», — поделился впечатлениями Александр Иванов. Фестиваль продлится до 1 апреля.