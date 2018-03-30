Редакция Ivbg.ru разыграла 16 IPhone 8 для участников конкурса «iВыборы» 

Редакция ivbg.ru торжественно сообщает имена победителей лотереи, который получат 16 новых IPhone 8.
Сосновоборский район — фотография Александра Дудник
https://vk.com/album-54269655_252498534
Тосненский район — фотография Елена Карышева
https://vk.com/album-54269655_252498526
Тихвиниский район — фотография Наташа Малышева
https://vk.com/album-54269655_252498521
Сланцевский район — фотография Николета Петрова
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Приозерский район — фотография Владислав Ахметов
https://vk.com/photo-54269655_456247922
Подпорожский район — фотография Сергей Ермаков
https://vk.com/album-54269655_252498498
Лужский район — фотография Катя Кречуняк
https://vk.com/photo-54269655_456247545
Ломоносовский район — фотография Виктор Шитиков
https://vk.com/photo-54269655_456247360
Лодейнопольский район — фотография Дина Вареникова
https://vk.com/photo-54269655_456247212
Кировский район — фотография Polina Churkina
https://vk.com/album-54269655_252498472
"Запасной победитель": Анастасия Борода
https://vk.com/photo-54269655_456247871
Киришский район — фотография Юлия Рябинина
https://vk.com/photo-54269655_456247125
Кингисеппский район — фотография Анна Грищенко
https://vk.com/photo-54269655_456247042
Гатчинский район — фотография Андрей Олякевич
https://vk.com/photo-54269655_456247428
Выборгский район — фотография Ирина Хасанова
https://vk.com/photo-54269655_456246661
Всеволожский район — фотография Евгения Карасева
https://vk.com/photo-54269655_456248020
Волховский район — фотография Данил Щербаков
https://vk.com/photo-54269655_456246890
Волосовский район — фотография Владимир Нилов
https://vk.com/photo-54269655_456247595
Бокситогорский район — фотография Кристина Мельник
https://vk.com/photo-54269655_456246973
Трансляции розыгрыша:
О месте и времени награждения победителей мы сообщим в начале следующей недели.