Редакция Ivbg.ru разыграла 16 IPhone 8 для участников конкурса «iВыборы»

Редакция ivbg.ru торжественно сообщает имена победителей лотереи, который получат 16 новых IPhone 8.

Сосновоборский район — фотография Александра Дудник

https://vk.com/album-54269655_252498534

Тосненский район — фотография Елена Карышева

https://vk.com/album-54269655_252498526

Тихвиниский район — фотография Наташа Малышева

https://vk.com/album-54269655_252498521

Сланцевский район — фотография Николета Петрова

https://vk.com/photo-54269655_456248059

Приозерский район — фотография Владислав Ахметов

https://vk.com/photo-54269655_456247922

https://vk.com/album-54269655_252498498

Лужский район — фотография Катя Кречуняк

https://vk.com/photo-54269655_456247545

Ломоносовский район — фотография Виктор Шитиков

https://vk.com/photo-54269655_456247360

Лодейнопольский район — фотография Дина Вареникова

https://vk.com/photo-54269655_456247212

Кировский район — фотография Polina Churkina

https://vk.com/album-54269655_252498472

"Запасной победитель": Анастасия Борода

https://vk.com/photo-54269655_456247871

Киришский район — фотография Юлия Рябинина

https://vk.com/photo-54269655_456247125

Кингисеппский район — фотография Анна Грищенко

https://vk.com/photo-54269655_456247042

Гатчинский район — фотография Андрей Олякевич

https://vk.com/photo-54269655_456247428

https://vk.com/photo-54269655_456246661

https://vk.com/photo-54269655_456248020

Волховский район — фотография Данил Щербаков

https://vk.com/photo-54269655_456246890

Волосовский район — фотография Владимир Нилов

https://vk.com/photo-54269655_456247595

Бокситогорский район — фотография Кристина Мельник

https://vk.com/photo-54269655_456246973

Трансляции розыгрыша:

О месте и времени награждения победителей мы сообщим в начале следующей недели.