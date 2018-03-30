Планы на выходные 31 марта — 1 апреля: «Джиа», выставка собак и веганский маркет

Похоже, в Москве наконец наступила весна. По такому поводу собрали лучшие мероприятия этого города, которые пройдут в выходные.

Кинопоказ в «Лисице»: «Джиа»

1 апреля в 20:00 в баре «Лисица» будут показывать фильм о супермодели Джип Каранджи, главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли . Говорят, Энджи долго не хотела соглашаться на эту роль, потому что жизнь главной героини слишком похожа не ее собственную.

Вход: свободный

Адрес: Театральный пр-д, д. 3, с. 3 Блошиный рынок в Олимпийском

А еще 1 апреля в «Олимпийском» пройдет большой блошиный рынок, на котором будут продавать старые предметы быта, книги, монеты и многое другое.

Вход: свободный

Адрес: Олимпийский пр-т, д. 16, с. 1 ВегМарт #14 В выходные на Трехгорке пройдет первый вегетарианский маркет уличной еды. Ты сможешь попробовать веганские бургеры, шаурму, пиццу, хот-доги и многое другое.

Вход: свободный, по предварительной регистрации

Адрес: ул. Рочдельская, д. 15 Миллениум 2000

Завтра пройдет вечеринка музыки нулевых: Джастин Тимберлейк (37), Снуп Дог (46), Бритни Спирс (36) и другие любимые исполнители всю ночь будут играть в Untitled. Не забудь паспорт!

Вход: 21+, фейсконтроль

Адрес: ул. Петровка, д. 15 с. 1 Поп-ап Окно

А еще завтра секретный секонд-хэнд «Окно» устроит поп-ап стор. У «Окна» только селективный винтаж, а цены просто сказка: украшения от 99 р., одежда от 333 р., а очки по 999 р.

Вход: свободный

Адрес: Подкопаевский пер., д. 4, с. 7 Концерт Антохи МС Завтра в клубе RED даст концерт Антоха МС. Уверены: он будет таким же весенним и солнечным, как и все творчество Антона. Без преувеличения.

Билеты: 800 — 2200 р.

Адрес: Болотная наб., д. 9, с. 1 Выставка кошек и собак WOOF

31 марта и 1 апреля на Хлебозаводе N9 пройдет благотворительный фестиваль WOOF. В субботу можно будет совершенно бесплатно забрать домой кошку, а в воскресенье — собаку. Все, что тебе нужно, — взять с собой паспорт.

Вход: свободный

Адрес: ул. Новодмитровская, 1, стр. 17 Благотворительный ужин Boston Seafood

1 апреля c 17.00 до 22.00 в Boston Seafood & Bar пройдет благотворительный ужин, средства с которого пойдут в фонд «Шанс на жизнь» по сбору средств на лечение окнобольного малыша Тимофея Курапова из Барнаула.

Бронь столов: +7 (495) 228 46 00 / +7 (926) 960 67 60. Сообщить персоналу, что планируешь посетить благотворительный ужин

Адрес: ул. Летниковская, д. 2, с. 1 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-31-marta-1-aprelya-dzhia-vystavka-sobak-i-veganskij-market/