Экспансия на Дальний Восток или музыкально-ландшафтный фестиваль. «Rock-Line» пройдет в новом формате

В социальных сетях обсуждают информацию о том, что фестиваль «Rock-Line» может быть отменен.

В пресс-службе «Rock-Line» информацию об отмене фестиваля опровергли, добавив, что в этом году он пройдет в новом формате.

— Фестиваль никто не отменял, — рассказала 59.ru продюсер «Rock-Line» Елена Зорина-Новоселова. — Организаторы приняли коллегиальное решение приостановить «Rock-Line» на взлетной полосе. Мы хотим искать новые форматы, чтобы не переставать удивлять. Сейчас есть две идеи. Первая — это экспансия бренда «Rock-Line» на Дальний Восток. Мы бы уехали во Владивосток и оттуда поехали в Пермь, отсматривая в каждом регионе по пять-семь групп и публикуя отчеты о нашем путешествии. Какие-то из этих групп мы могли бы пригласить на фестиваль в следующем году. Вторая идея — однодневное музыкально-ландшафтное событие «Линия камня» в Кыне. Туда бы поехали люди действительно любящие природу и музыку и желающие единения с природой. В традиционном формате фестиваль вернется в следующем году.

Елена Зорина-Новоселова отмечает, что важной причиной, повлиявшей на решение организаторов о смене формата, стало проведение Чемпионата мира по футболу, куда отправятся многие представители пермских органов правопорядка, обычно обеспечивающие безопасность на «Rock-Line».

Фестиваль «Rock-Line» традиционно проводился на взлетной полосе аэропорта Бахаревка, территория которого была продана под жилую застройку. Из-за этого прошлогодний «Rock-Line» был перенесен в Лысьву.

Ранее мы рассказывали о 20-м юбилейном фестивале «Rock-Line».