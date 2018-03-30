Россия примет участие в Первой китайской международной ярмарке импортных товаров

Международная ярмарка China International Import Expo (CIIE) состоится в период с 5 по 10 ноября 2018 года в г. Шанхае (КНР). О решении проводить Ярмарку было объявлено в мае 2017 года Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на форуме «Один пояс — Один путь».

Концепция проведения Ярмарки демонстрирует курс Китая на дальнейшую либерализацию экономики страны и укрепление торгово-экономического взаимодействия с иностранными государствами.

Участие Российской Федерации предусматривает организацию национальной (имиджевой) экспозиции, на которой будет продемонстрирован торгово-экономический потенциал страны и реализуемые совместно с Китаем крупные проекты.

АО «Российский экспортный центр» организует экспозицию российских предприятий на выставке. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 года № 488 расходы на участие отечественных компаний (в первую очередь, затраты на аренду выставочных площадей, застройку стендов и доставку оборудования) будут частично компенсированы АО «Российский экспортный центр».

Организаторы ожидают участие более 100 стран и международных корпораций. В рамках Ярмарки также пройдет форум международной торговли «Хунцяо». Основная тема форума — «Стимулирование нового источника жизнеспособности глобальной торговли, формирование нового открытого и взаимовыгодного устройства».

В настоящее время ведется прием заявок от российских компаний на участие в экспозиции, а также в бизнес-миссии.

Контакты для направления заявок:

по выставке: Сницерева Александра Олеговна, тел. : +7 (495) 937-4747 (доб. 2194), e-mail: snitsereva@exportcenter.ru;

по бизнес-миссии: Носова Ольга Валерьевна, тел. : +7 495 937 47 47 (доб. 6281), e-mail: nosova@exportcenter.ru.

Справочно:

В рамках Первой китайской международной ярмарки импортных товаров на площади 240 тыс. кв. м. планируется создание выставочного пространства для демонстрации продукции предприятий и стран-участниц. На Выставке будут представлены национальные экспозиции в отдельном павильоне, а также 7 отраслевых павильонов, объединённых по тематикам: электроника и бытовая техника, аксессуары и потребительские товары, автомобильная промышленность, высокие технологии и умное производство, агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование и фармацевтика, торговля и услуги.