Поэтесса Анна Бочковская познакомилась с маленькими жителями Сокола 

Встреча с детской поэтессой Анной Бочковской состоялась в библиотеке №24 на Новопесчаной. О мероприятии под названием «Мыльные пузыри» рассказал один из сотрудников библиотеки.
— Встреча прошла в рамках «Недели детской книги». Анна Бочковская — детский поэт, член Союза писателей России, член Академии поэзии, — уточнил представитель учреждения культуры. — Она является автором детских песен, которые написаны в соавторстве с композитором Александром Ермоловым.
Мероприятие прошло 30 марта по адресу: Новопесчаная улица, дом 23/7. (ео)