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Поэтесса Анна Бочковская познакомилась с маленькими жителями Сокола
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Поэтесса Анна Бочковская познакомилась с маленькими жителями Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Встреча с детской поэтессой Анной Бочковской состоялась в библиотеке №24 на Новопесчаной. О мероприятии под названием «Мыльные пузыри» рассказал один из сотрудников библиотеки.
— Встреча прошла в рамках «Недели детской книги». Анна Бочковская — детский поэт, член Союза писателей России, член Академии поэзии, — уточнил представитель учреждения культуры. — Она является автором детских песен, которые написаны в соавторстве с композитором Александром Ермоловым.
Мероприятие прошло 30 марта по адресу: Новопесчаная улица, дом 23/7. (ео)
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