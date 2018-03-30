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Во время каникул школьница Саратова напилась до больницы
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Во время каникул школьница Саратова напилась до больницы 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в четверг 29 марта и сразу обратил на себя внимание правоохранительных органов.
Выяснилось, что во время отсутствия родителей, находившаяся у себя дома в Заводском районе 13-летняя школьница употребила содержащий алкоголь напиток. Напомним, в настоящий момент у саратовских школьников продолжаются длительные каникулы, которым предшествовал карантин.
Девочка выпила «ударную дозу» и получила сильную интоксикацию организма. Информацию об этом сегодня, 30 марта обнародовала прокуратура Саратовской области.
В настоящий момент девочка находится в больнице, а надзорное ведомство выясняет, почему такое вообще стало возможным. К ответу будут привлечены родители ребенка. Им, скорее всего, грозит наказание в виде штрафа. Девочку, рано приложившуюся к бутылке, также ждет «разбор полетов» в комиссии по делам несовершеннолетних.
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