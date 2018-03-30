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Юбилей детского писателя Валентина Берестова отметят в Московском районе
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Юбилей детского писателя Валентина Берестова отметят в Московском районе 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В 14.00 в районной детской библиотеке им. В. Г. Белинского состоится встреча, приуроченная к юбилею детского писателя Валентина Берестова. В рамках мероприятия читателям расскажут о жизни и творчестве автора, сообщает администрация города.
По словам организаторов, по стихам Валентина Берестова можно проследить не только его собственную биографию, но и историю страны. Участники встречи узнают о довоенном детстве писателя, о Великой Отечественной войне его глазами, а также об археологической работе, как основном виде деятельности Валентина Берестова.
Как отмечают в библиотеке, вся поэзия Берестова пронизана любовью к близким, к чтению, к работе. Все это отразилось в его стихах. Ребятам будут прочитаны отрывки из произведений автора и показан мультфильм «Гори, гори ясно». Мероприятия такого формата помогают детям развивать речь, любознательность, мышление, воспитывают в них любовь к литературе, патриотизм.
Справка. Валентин Дмитриевич Берестов
Родился 1 апреля 1928 года в Мещовске, Калужской губернии — русский писатель и переводчик, поэт-лирик. Мемуарист, пушкинист, исследователь. Писал для взрослых и детей. Член Союза писателей СССР.
Первые произведения опубликовал в журнале «Смена» в 1946 году. Первый поэтический сборник «Отплытие» и первая детская книжка для дошкольников «Про машину» вышли в 1957 году. Затем читатели познакомились со сборниками стихов и сказок «Веселое лето», «Картинки в лужах», «Улыбка» и другие.
В последние годы жизни писал и выпускал детские сказки вместе со своей женой художницей и писательницей Татьяной Александровой. Составил вместе с ней «Избранное» по «Толковому словарю» В. И. Даля, которое было издано уже после его смерти в 2001 году.
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