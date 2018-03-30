Незрячих и слабовидящих района приглашают на лекцию об архитектуре

Лекция «Архитектура. Доступно» состоится 31 марта в музее современного искусства «Гараж». Она подготовлена специально для слабовидящих, незрячих и слепоглухих москвичей.

— Зачастую мы воспринимаем окружающие нас здания как само собой разумеющееся. Однако для незрячего, а тем более для слепоглухого человека архитектура оказывается недоступна, — отметили на официальном сайте культурного учреждения.

Ведущий мероприятия предлагает восполнить этот пробел с помощью чувственных и тактильных ощущений. Во время занятия присутствующие узнают, чем различаются архитектурные решения разных эпох. Упор сделан на практические знания, которые можно получить при помощи моделей зданий.

Мероприятие бесплатное для граждан, принесших медицинское заключение о состоянии здоровья, и их сопровождающих.

Для бронирование места на лекции нужно пройти регистрацию на сайте. Начало занятия в 16:00.