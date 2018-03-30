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«Саратов 24» отмечает трехлетие
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«Саратов 24» отмечает трехлетие 

АиФ 1 час назад
В марте 2015 года телеканал «Саратов 24» начал вещание во все кабельных сетях Саратовской области, в 2016 году завоевал самую авторитетную и престижную премию в области тележурналистики ТЭФИ-Регион, а в 2017 году решением министерства связи РФ занял 21 кнопку на пульте, как единственный общедоступный региональный телеканал. На празднование пригласили партнёров компании — представителей бизнеса, журналистов, известных блогеров. Мероприятие проходило в новом кафе «Дом», атмосферный интерьер добавил правильные ноты к вечеру. В начале встречи к гостям обратился руководитель канала Александр Гайдук.
-Успех «Саратов 24» на региональном телерынке — общая заслуга коллектива, рекламодателей, партнеров телеканала -, подчеркнул Александр Гайдук. Творческий коллектив «Саратов 24» исполнил гимн телеканала, поэтическую импровизацию на телевизионную тему и представил яркую программу. Частью программы стал благотворительный аукцион. На торги выставили портреты ведущих в образах героев с известных полотен. Вся выручка от проекта «ТВ-галерея» https://saratov24.tv/news/deti-khudozhniki-risuyut-pa.. пойдёт на покупку кистей, красок и холстов юным, талантливым художникам из малообеспеченных семей. Сюрпризом для собравшихся стало выступление оперных хулиганов из «Midnight Opera» (Санкт-Петербург) — интерактивное шоу, исполнение арии из популярных классических произведений. А также гостей вечера приятно удивило выступление дуэта саксофонистки и вокалистки «Санта Барбара». Завершился вечер выступлением эстрадной столичной звезды Эльвиры Т. Телеканал «Саратов 24» входит в состав КИТ-Медиа Холдинга. Холдинг объединяет 7 популярных радиостанций (ENERGY, Юмор FM, COMEDY RADIO, радио ВАНЯ, НАШЕ Радио, Relax FM, Серебряный дождь), информационную службу «Саратов 24» и газету «Провинциальный ТелеграфЪ».
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