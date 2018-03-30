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Прощальная гастроль: музыкант сыграл на горящем пианино
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Прощальная гастроль: музыкант сыграл на горящем пианино 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Искрометными и запоминающимися получились проводы в последний путь старого пианино — отживший свой век музыкальный инструмент, долго стоявший без дела, последние минуты своего существования провел в концертной обстановке, с исполнителем и зрителями. Только вот само пианино было объято пламенем, а музыкант играл на вытянутых руках.
Само собой, участники превратившейся в шоу панихиды не могли не снять ее на видео — исполнено все было с огоньком, как в прямом, так и в переносном смыслах.
Где были сделаны эти кадры, достоверно неизвестно, но стоит отметить, что участники действа не первые, кто отважился музицировать рука об руку с огнем. Наиболее известно выступление японского «джазового камикадзе» Ёсукэ Ямаситы, хотя тот сел за фортепиано в огнеупорном костюме.
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