Прощальная гастроль: музыкант сыграл на горящем пианино

Искрометными и запоминающимися получились проводы в последний путь старого пианино — отживший свой век музыкальный инструмент, долго стоявший без дела, последние минуты своего существования провел в концертной обстановке, с исполнителем и зрителями. Только вот само пианино было объято пламенем, а музыкант играл на вытянутых руках.

Само собой, участники превратившейся в шоу панихиды не могли не снять ее на видео — исполнено все было с огоньком, как в прямом, так и в переносном смыслах.

Где были сделаны эти кадры, достоверно неизвестно, но стоит отметить, что участники действа не первые, кто отважился музицировать рука об руку с огнем. Наиболее известно выступление японского «джазового камикадзе» Ёсукэ Ямаситы, хотя тот сел за фортепиано в огнеупорном костюме.