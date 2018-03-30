Нарисовали и чеканят: новосибирцы сделают монету для победителя конкурса на лучший эскиз денег

Новосибирская компания Albo Numismatico в партнёрстве с ИД «Уотер Марк» объявила о проведении всероссийского детского конкурса на лучший эскиз для монеты. По рисунку победителя напечатают сувенирные монеты-жетоны.

«Конкурс приурочен к международной выставке монет Coins, которая ежегодно проходит в Москве. Мы постоянно ездим на эту выставку и вот решили для популяризации нумизматики среди детей устроить такой конкурс: предложили организаторам выставки объединить усилия. Мы, допустим, сделаем одну часть — дизайн, подготовительную работу, что-то ещё, а вы договоритесь на мондворе (монетном дворе. — И. К.), чтобы жетон отчеканили. И они согласились», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель Albo Numismatico Евгений Ануфриев

В конкурсе, который объявлен на сайте юныйнумизмат.рф, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Для этого необходимо скачать специальную форму и нарисовать чёрно-белый или цветной рисунок одной стороны монеты на тему «Моя Родина — Россия: за что люблю и чем горжусь». Тему, по словам Евгения Ануфриева, специально сделали такой всеобъемлющей, чтобы могли творить свободно и без ограничений.

«Всё, что дети нарисуют, увидят на Гознаке. Они у нас в членах жюри. Я верю, что дети у нас талантливые и предложат какие-то интересные идеи. А там, может, и до Центробанка достучимся и выпустим настоящие монеты», — заметил Евгений.

Конкурс продлится до конца лета с тремя промежуточными этапами, победители которых получат ценные призы — игровые наборы Albo Numismatico для юных коллекционеров. Главный победитель получит приз — выпущенную по его эскизу лимитированным тиражом специальную сувенирную монету. Также победителя в сопровождении одного из родителей организаторы конкурса отправят за свой счёт в Москву на выставку Coins, которая состоится 2–3 ноября 2018 года.

Ранее в компании Albo Numismatico придумали и выпустили для детей книжку-раскраску по мотивам серии десятирублёвых монет «Древние города России».