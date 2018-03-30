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Самые интересные фантастические и фэнтезийные новинки апреля
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Самые интересные фантастические и фэнтезийные новинки апреля 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Подобрали для вас самые интересные, на наш взгляд, романы, выходящие в различных отечественных издательствах в апреле.
Польский автор Роберт Вегнер продолжает «Сказания Меекханского пограничья» — суровое темное фэнтези с множеством героев и сюжетных линий. «Память всех слов» — четвертая книга цикла, она расскажет о бывшем воре, а ныне монахе Альтсине. Он отправляется на остров, где по легендам живет настоящее божество, исцеляющее одержимых. Тем временем на юге другая наша старая знакомая Деана Д’Кллеан потеряла своего брата и даже не представляет, во что он превратился…
Героическое фэнтези, релиз которого на русском языке совпадает с выходом на английском, что редкость для отечественного книгоиздания. В этом мире сатрианцы и анакимы тысячелетиями ведут непрекращающиеся войны. После очередного сражения сатрианцы оказываются, как никогда близки к полной победе. Чтобы защитить свой народ, юный наследник трона Роупер должен бросить вызов не только внешним, но и внутренними врагам, и погружается в пучину интриг.
Алексей Пехов написал продолжение «Созерцателя» — одного из лучших отечественных романов в жанре дизельпанка. Главный герой, ветеран Итан Шелби оказывается в Риерте, городе каналов и мостов. Здесь создается самый ценный ресурс, ингениум, который стал залогом индустриального прорыва. Все ждали от него чудес, но забывают, что у него есть и обратная сторона — тень, приводящая своего владельца к безумию и смерти. И Итан оказывается в эпицентре борьбы за власть над ценным и опасным ресурсом.
Автор, некогда вдохновивший этим циклом Джорджа Мартина на написание «Игры престолов», возвращается в мир Светлого Арда. «Сердце того, что было утеряно» — своего рода сюжетный мостик между книгами, написанными Уильямсом на заре его карьеры, и новой трилогией автора. Перед наступлением зимы норны, дети Сада, отступают с территорий смертных к старинной крепости Наккиге, которую будут защищать любой ценой. Армии людей идут по следу норнов, собираясь навсегда покончить с этой угрозой.
Оригинальный и интригующий фантастический триллер от автора, который до сих пор был известен русскоязычным читателям только по произведениям в малой форме. После потери памяти Фоллер открывает глаза и видит перед собой повисшие в небе фрагменты города, разрушенные дома и выщербленный асфальт. Кругом паника, и никто из людей не помнит друг друга. Когда Фоллер находит в кармане фотографию незнакомой девушки, написанный кровью рисунок и игрушечного парашютиста, то решается докопаться до истины в этой запутанной круговерти. Он решается на прыжок с «острова», после чего встречает другие плавучие острова, а также копии себя и других людей. Кроме того, кто-то сильно его ненавидит и жаждет мести. Только Фоллер не помнит, за что.
Второй роман о чародее Алексе Верусе, который специализируется на предвидении будущего. Одолев темных магов, которые вели на него охоту, Алекс планировал залечь на дно. Только вот оказывается, что кто-то проводит запрещенный ритуал и забирает магию у живых существ, затем убивая их. Пока одни члены лондонского магического сообщества нанимают Веруса для расследования, другие отчаянно не желают, чтобы он за это брался.
Автор «Оттенков магии» и «Этой свирепой песни» начинает новый цикл «Злодеи», демонстрирующий, что о супергероях можно сочинять не только комиксы, но и книги. Студенты-медики Виктор и Элай любят попадать в экстремальные ситуации и ловить адреналин. А позже обнаруживают, что человек на пороге смерти способен открыть в себе неординарные способности. Со временем они становятся заклятыми врагами. Спустя несколько лет Элай хочет уничтожить всех супергероев, но Виктор планирует помешать планам врага.
Новеллизация фильма «Форма воды», недавно завоевавшего четыре «Оскара», в том числе и в главной номинации. Работа над книгой велась одновременно с производством фильма, что позволило создать не просто адаптацию, а роман, дополняющий фильм и показывающий некоторые события с другой точки зрения.
Автор «Мировой войны Z» написал роман по мотивам Minecraft! Читателей ждет история, в которой одинокий странник теряет память, попадает на необитаемый остров и, разумеется, мир вокруг состоит из кубиков! Теперь ему предстоит спасаться от криперов, скелетов, зомби и потоков раскаленной лавы. И оказывается, остров таит гораздо более серьезные тайны, чем могло показаться на первый взгляд.
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