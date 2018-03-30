Она променяла сантехников на футболистов. Порноактриса стала экспертом NFL

Удивительная история карьерного взлета Лизы Энн.

Многие считают, что для того, чтобы стать экспертом, достаточно иметь компьютер, интернет и собственное мнение. Причем последнее не всегда должно быть популярным и адекватным. Но есть ещё в этом мире и настоящие профессионалы своего дела. Например, одна из самых популярных порноактрис современности Лиза Энн сегодня — один из главных экспертов в фэнтези-футболе. Без шуток.

Кто такая Лиза Энн?

Если внимательно изучить всю видеодокументалистику, которая есть на просторах глобальной сети интернет (а это более 500 короткометражек), может сложиться впечатление, что Лиза — простой школьный учитель с настолько маленькой зарплатой, что у нее порой нет денег даже для того, чтобы расплатиться с сантехником из ЖЭКа, который пришел заменить смеситесь в ванной.

Но нет. Лиза — профессиональная порноактриса. Одна из лучших в своей профессии. Даже после «завершения карьеры», запросы с ее именем оставались самыми востребованными на одном популярном тематическом сайте, заблокированном в России.

Как она связана со спортом?

Спорт Лиза любила всегда. Особенно это касается американского футбола и баскетбола. Во время развода муж потребовал у Энн вернуть ему совместно нажитую майку Майкла Джордана . Правда, в суде, он не уточнил, какую именно. Так что актриса купила и отдала ему дешевую реплику, а оригинальную трофейную экипировку с автографом баскетболиста оставила себе.

Да и отношения со спортсменами у Лизы начались ещё в молодости, когда она работала в стрип-клубе, куда часто захаживали футболисты и баскетболисты. С возрастом и ростом популярности Лиза стала более избирательна. Теперь круг её ухажёров ограничен исключительно игроками сильнейших североамериканских спортивных лиг. Например, одно время добивался девушку (и по информации СМИ — небезуспешно) баскетболист «Голден Стейт» Кевин Дюрант

Кроме того, у Лизы есть правила свиданий со спортсменами, которых она строго придерживается:

Не встречаться с женатыми. Спортсмен должен быть старше 18 лет. Не встречаться более чем с одним игроком из одной команды одновременно. Не просить познакомить с другими женщинами. Не называть имена. Игрок должен изучать предпочтения Лизы. Как она попала в фэнтези?

Летом 2013 года во время Лиза познакомилась с ведущим радиостанции SiriusXM, которая специализируется на фэнтези-спорте, Адамом Ронисом на одном из предсезонных мероприятий NLF. Почти сразу же она получила предложение о сотрудничестве. Проблема была в том, что Энн ничего не знала о фэнтези-спорте. Но она так загорелась мечтой о собственной программе, что потратила всё лето на изучение истории фэнтези и правил игры.

Первый эфир программы Лизы Энн о фэнтези-футболе вышел 9 сентября 2013 года. Причём на тот момент актёрская карьера девушки ещё не была завершена. Так что первое время она постоянно летала из Нью-Йорка, где находилась радиостанция, в Лос-Анджелес, где её ждали новые фильмы, и обратно. И здесь порой происходили накладки.

«В один момент я поняла, что, когда я выбираю актеров для моих новых фильмов, по сути, играю в фэнтези. В фильме пять сцен, так что мне нужно пять парней. Почти стартовый состав. Я оценивала каждого из них по нескольким факторам. Так же, как оцениваю того или иного футболиста, которого набираю в свою фентези-команду. В этом наши индустрии очень похожи», — вспоминает Лиза.

Прогрессировала Энн довольно быстро. Уже в первый сезон она выиграла главный приз в SiriusXM Celebrity League — фэнтези-лиге для знаменитостей.

Как у неё дела сейчас?

Сейчас Лиза смотрит абсолютно все матчи NFL. Ее новая программа «Овертайм» — одна из самых рейтинговых на радиостанции. Так что теперь девушка вполне может заплатить комунальщикам наличкой, а не натурой.