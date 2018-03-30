Пермь приглашает в апреле 2018 года

Самые необычные развлечения

В апреле мы вспоминаем первый полёт Гагарина в космос. И небо нас зовёт в свои неизведанные дали. Такие мечты вполне осуществимы сегодня для каждого, конечно, в более скромных масштабах. Мир полётов многообразен. Совершить прыжок с парашютом, полетать на параплане можно в авиационных клубах, которые находятся на аэродроме Фролы по адресу: г. Пермь, Нестюковский тракт, 1Б.

Полёты в космос начинаются с тренировок на земле. Прыжок с парашютом — это и начало развития будущего лётчика-космонавта, и просто великолепный вид активного отдыха. Красиво приземлиться после свободного парения и захватывающих манёвров на высоте от 1000 до 4000 метров помогут инструкторы авиационно-спортивного клуба Скай Центр Пермь. Побороть свой страх, шагнуть из самолёта в открытое пространство, а затем получить незабываемое удовольствие от управления парашютом может любой желающий, имеющий справки о состоянии здоровья. А тем, кто не достиг 18 лет, нужно ещё и разрешение родителей.

Фото из открытых источников

Часы работы: пятница, суббота, воскресенье с 9 до 18 часов. Адрес: г. Пермь, Нестюковский тракт, 1Б.

Не менее популярны полёты на параплане. Осмотреть красоты Прикамья в районе Долины термиков с высоты 150-400 метров можно с опытными инструкторами парапланерной школы Вектор-Пермь. Полёты возможны при хорошей погоде. Фото: travelnad.ru Часы работы: в будни с 16 до 22 часов, в выходные с 11 до 22 часов. Адрес: г. Пермь, Нестюковский тракт, 1Б.

Совершить экскурсию на аэродром Фролы, посидеть в кабине пилота АН-2 и прыгнуть с 10-метровой вышки можно записавшись заранее в турфирме Золотой компас.

фото 3 экскурсия Фролы

Часы работы: в будни с 10 до 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Кронштадтская, 39а, офис 15 Испытать чувство полёта всем желающим от 4-х лет и в любую погоду можно в профессиональной аэродинамической трубе Wind Zone. Здесь вам подарят крылья, помогут преодолеть земное притяжение и почувствовать себя по-настоящему свободным. Воспоминания о пережитых эмоциях надолго сохранятся в вашей памяти.

Фото из открытых источников

Часы работы: среда-воскресенье с 12 до 22 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Встречная, 33Б Фестивали, шоу 8 апреля в Большом зале филармонии состоится открытие XVII Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева . Фестиваль продлится 32 дня, охватит 4 страны и 169 городов. По сложившейся традиции будут представлены четыре программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. В Перми впервые выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариининского театра.

Фото: Пермская филармония

Начало в 14 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1.

14 апреля в Пермском доме творчества (ПДНТ) «Губерния» пройдёт шоу-конкурс «Бриллиантовая невеста». Замужние красавицы в свадебных платьях будут признаваться в любви своим мужьям. На суд жюри и зрителей девушки представят свои модные образы. В программе запланированы выступления творческих эстрадных и цирковых коллективов Перми — «Грация», «Дамские угодники», «Гравитация» и других. А ещё профессиональные фотографы, розыгрыши призов и подарков.

Фото: ПДНТ

Начало в 18 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Советской Армии, д.4 20 апреля приглашают в Большой зал филармонии музыканты необычного коллектива Электрошоу «Шторм» Imperia Music Band. Сочетание классики и современности в электронной музыке расширит рамки вашего музыкального восприятия. Воспитанницы русской академической школы и музыканты рок-бэнда продемонстрируют яркий артистизм в сочетании с глубиной уникальных аранжировок.

Фото из открытых источников

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1.

Кино

Из всех предложений апрельского репертуара пермских кинотеатров рассмотрим подробно три премьеры одного жанра, снятые в России, Англии и Америке. Фильмы объединяют мистические драматические сюжеты и оригинальные герои.

Русский фильм «Гоголь. Вий» режиссёра Егора Баранова выходит на экраны 5 апреля. В главной роли писателя Гоголя снялся актёр Александр Петров . Это продолжение прошлогодней картины «Гоголь. Начало». Писатель Гоголь расследует таинственные преступления, а потом описывает их в своих книгах. «Гоголь» задуман авторами как полноценный сериал. Третий фильм «Гоголь. Страшная месть» выйдет в конце августа 2018 года.

Фото из открытых источников

Режиссёры Майкл и Питер Спириг представили кинозрителям леденящую душу историю «Винчестер. Дом, который построили призраки», фильма, снятого совместно Америкой и Австралией. Главную роль Сары Винчестер, наследницы знаменитой оружейной компании, играет талантливая Хелен Миррен . После смерти мужа и дочери Сара стала замечать, что её преследуют призраки тех, кто погиб от винтовки, изобретённой её предками. Ужас и страх присутствуют в каждом кадре. И это при том, что фильм основан на реальных событиях.

Фото из открытых источников

Захватывающий триллер Операция «Шаровая молния» рассказывает о самом рискованном освобождении заложников в истории борьбы с терроризмом. Режиссёр Жозе Падилья, в главной роли Розамунд Пайк, совместное производство США и Великобритании. В 1976 году захваченный бандитами самолёт совершил вынужденную посадку в Уганде. Изобретательный и крайне смелый план освобождения еврейских пассажиров был разработан израильской элитной десантно-диверсионной группой. Но и план боевиков не так прост, как кажется на первый взгляд.

Фото из открытых источников

Музеи, выставки

Пермская художественная галерея, один из главных культурных брендов города, приглашает познакомиться с уникальной коллекцией пермской деревянной скульптуры. Корни этого православного искусства учёные видят в пермском язычестве с его идолами. Но сложнейшая резьба и живые лица перекликаются и с европейской католической культурой. Ещё в апреле работает фотовыставка-исследование «Пермь как Пермь». В проекте приняли участие более 50 авторов, как опытные и широко известные мастера, так и начинающие фотографы-блогеры.

Фото: Пермская художественная галерея

Часы работы: в понедельник, вторник, среду, субботу с 10 до 19 часов, в четверг с 12 до 21, в воскресенье 10 до 19 часов. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 4 С 6 по 26 апреля в выставочном пространстве Центра городской культуры (ЦГК) масштабный арт-проект «Чудо Чуди» соберёт картины, скульптуры, инсталяции современных художников и дизайнеров. Исследователи звериного стиля из Перми, Екатеринбурга и Коми проведут творческие встречи с авторами. Организаторы порадуют посетителей интересными мастер-классами и образовательными проектами.

Фото: ЦГК Открытие 6 апреля в 19 часов. Вход свободный. Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 15.

Музей миниатюрной обуви «Галерея туфельки» приглашает посетить оригинальную достопримечательность Перми. В трогательной коллекции представлены около 3000 экспонатов. Это и копии настоящей обуви, и туфли в виде цветов, животных, посуды, героев мультфильмов. От лаптей, тапочек, кед до туфель Барби, размером от 3 мм до кресел-лабутенов. Такое многообразие поразит даже самых искушённых ценителей и знатоков обувной моды.

Фото: Музей миниатюрной обуви

Часы работы: ежедневно с 12 до 19 часов, в понедельник выходной. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 72Б.

Музыка, танцы

2 апреля в частной филармонии «Триумф» состоится концерт французской этноджазовой группы Insula. Название переводится на русский как Остров и отражает происхождение коллектива. Проект появился на карибском острове Мартиника в 2006 году. Авторские композиции смешивают в себе народные и классические инструменты, традиции и современность.

Фото из открытых источников Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 44 9 апреля популярный испанский танцор Адриан Санчес Юлия Плахотина приглашают на своё зажигательное шоу «В ритме фламенко» в ДК им. Солдатова. Когда-то в далёкие времена цыганские племена в зимние холода грелись у костра, выстукивая ритм ногами, ладонями и щелчками пальцев. Единство пения, танца и гитарного сопровождения и зародило в средние века это удивительное искусство фламенко. На сцене темпераментные страсти раскроют зрителям суть испанской души.

Фото из открытых источников

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79.

18 апреля послушать музыкальные произведения в исполнении победителя конкурса «Голос» Иеромонаха Фотия можно во Дворце культуры имени Солдатова. Спокойный человек в тёмной рясе мощным голосом поёт удивительные песни о добре и зле, о Боге и любви. При всей своей скромности исполнитель очень умный, с прекрасным чувством юмора и чистой открытой душой. Фото из открытых источников

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79 Театр

Фото: ДК им. Чехова

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Репина, 20 С 11 по 22 апреля в Пермском театре оперы и балета состоится XV открытый конкурс артистов балета «Арабеск-2018» имени Екатерины Максимовой . Более 900 молодых артистов уже приняли участие в проекте за все годы его существования. Во второй раз конкурс будет проведён по двум возрастным группам — младшая 13-17 лет и старшая 18-25 лет. Во втором туре будут состязаться современные хореографы. Гала-концерт лауреатов и дипломантов состоится в день закрытия 22 апреля.

Фото: Пермский театр оперы и балета

Открытие 11 апреля в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Петропавловская, 25а.

21 апреля посетите спектакль «У нас всё хорошо» по пьесе Дороты Масловска в Пермском академическом драматическом Театре-Театре. Режиссёр Семён Серзин . Это постмодернистский коктейль из нелепицы жизни и фантасмагории абсурда. Главные герои члены семьи мать, сын подросток и бабушка разговаривают друг с другом на своём языке, не понимая друг друга. Каждый персонаж живёт в своём времени и совершенно не пытается вступить хоть в какой-то, пусть даже мнимый диалог.

Фото: Пермский академический Театр-Театр

Начало в 20-30. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 53.