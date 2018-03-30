Воспитанники «Каховских ромашек» приняли участие в акции благотворительности

28 марта в Центре содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» состоялся мастер-класс по декупажу деревянных яиц в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость».

Ребята украсили пасхальные яйца из дерева при помощи декупажа. Для декора использовали салфетки, клей с блестками и акриловые краски.

Все поделки организаторы акции передут меценатам в знак благодарности за адресную помощь подопечным фонда.

Благодаря фестивалю тяжелобольные дети по всей России получают помощь от своих сверстников, а воспитанники социальных учреждений обретают необходимую им вовлеченность в общественную жизнь.