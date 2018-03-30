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Воспитанники «Каховских ромашек» приняли участие в акции благотворительности
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Воспитанники «Каховских ромашек» приняли участие в акции благотворительности 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
28 марта в Центре содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» состоялся мастер-класс по декупажу деревянных яиц в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость».
Ребята украсили пасхальные яйца из дерева при помощи декупажа. Для декора использовали салфетки, клей с блестками и акриловые краски.
Все поделки организаторы акции передут меценатам в знак благодарности за адресную помощь подопечным фонда.
Благодаря фестивалю тяжелобольные дети по всей России получают помощь от своих сверстников, а воспитанники социальных учреждений обретают необходимую им вовлеченность в общественную жизнь.
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