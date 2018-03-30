Кортнев Алексей Анатольевич 

Дата рождения: 12 октября 1966 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Весы
Алексей родился в интеллигентной и необычной семье. Отец — сотрудник Академии Наук, мама — работница сферы секретных разработок, которая после окончания программы стала редактором научного журнала. Родители очень серьезно подошли к дошкольному обучению сына. Неудивительно, что Алексей с легкостью был принят в одну из лучших московских спец-школ с углубленным изучением английского. Язык давался юноше настолько хорошо, что, выучившись к 14-ти годам играть на гитаре, он стал сочинять песни на английском. В 1983 году, получив аттестат зрелости, Алексей поступил в МГУ на матмех, откуда, правда, был отчислен через несколько лет за неуспеваемость. Молодого человека так захватило творчество, что на учебу времени не осталось. В студенческом театре, Кортнев познакомился с Валдисом Пельшем, с которым и основал главный проект своей жизни — группу «Несчастный случай». Следует отметить, что до работы с Кортневым Пельш не умел играть на музыкальных инструментах, но в составе группы он успешно освоил сразу несколько. Дуэт имел большой успех в институтской среде и к нему понемногу стали подключаться другие участники, такие как саксофонист Павел Мордюков и Сергей Чекрыжов, ставший клавишником и композитором коллектива. Первый студийный альбом «Несчастного случая» увидел свет лишь через пять лет после официального начала существования группы. «Троды плудов», выпущенные в 1994 году до сих пор считается едва ли не лучшей работой группы. Выпуск альбома принес группе успех у более широкой публики. В 1997 группа основала собственный лейбл звукозаписи «Delicatessen» и с тех пор выпускалась на нем. По сей день традиционно проводятся «Халатные концерны» группы, которые пользуются невероятной популярностью.
Многого добился Алексей и вне группы. Он был соавтором и ведущим нескольких передач на ТВ. В 1995 году совместно с Пельшем основал на "Русском радио" программу «Золотой граммофон», которая впоследствии переросла в ежегодную премию уже на телевидении. На счету Кортнева-актера десятки ролей в театре и кино, а также он часто пишет песни для различных проектов, среди которых несколько работ «Квартета И» и музыка для заставок различных программ.
Личная жизнь Алексея Кортнева
Первой супругой артиста стала Ирина Богушевская (певица и композитор). Их знакомство состоялось в 1984 году на сцене театра МГУ. Ирина училась на филфаке. Около четырех лет пара встречалась прежде чем узаконить свои отношения. На тот момент Ирина уже была беременна Артемием, который родился в 1988 году. Карьера у обоих шла в гору и, увлекшись богемной жизнью, Алексей уделял семье все меньше внимания. Три года спустя брак стал обузой для молодых и амбициозных людей. Они расстались без особенных конфликтов. С 1990 года Кортнев на несколько лет связал свою жизнь с актрисой Юлией Рутберг, отношения с которой просто мирно сошли на нет. В 1997-м у Алексея закрутился бурный и, по выражению самого артиста, «вздорный» роман с актрисой Еленой Ланской, которой вскоре и завершивлся из-за постоянных скандалов и выяснений отношений. Елена родила от Алексея сына Никиту. В 2000 году вновь на концерте Кортнева познакомили с многократной чемпионкой мира по художественной гимнастике Аминой Зариповой. Осенью 2002 года пара сыграла свадьбу. В этом браке появилось на свет трое детей — Арсений, Афанасий и Аксиния.
Дискография
1994 — Троды плудов
1995 — Mein Lieber Tanz
1996 — Межсезонье
1997 — Это любовь
2000 — Чернослив и курага
2003 — Последние деньки в раю 2006 — Простые числа
2010 — Тоннель в конце света
2013 — Гоняясь за бизоном
2014 — Кранты
Фильмография
1992 — Прорва
1993 — Дорога в рай 1995 — Грешные апостолы любви
1998 — На бойком месте
1998 — Старые песни о главном 3 2001 — Ростов-папа
2002 — Кино про кино
2003 — Другая жизнь
2003 — Бомба для 2004 — Московская сага
2004 — Даже не думай 2. Тень независимости
2004 — Повелитель эфира
2004 — Ночь в стиле Disco
2005 — Крупногабаритные
2005-2007 — Обречённая стать звездой
2006 — Гадкие лебеди
2006 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей
2006 — Кошмар перед Рождеством
2007 — Ночные сёстры
2007 — День выборов
2007 — Кровавая Мэри
2007 — Путейцы
2007 — Ветка сирени
2008 — День радио
2008 — Доченька моя 2008 — Сумасшедшая любовь
2009 — Осенние цветы
2010 — О чём говорят мужчины
2010 — Точка кипения
2010 — Была любовь
2010 — Дежурный ангел
2010 — Трубадур
2011 — Дежурный ангел 2 2011 — О чём ещё говорят мужчины
2012 — Ржевский против
2013 — Кукушечка
2013 — Бульварное кольцо
2015 — Пансионат «Сказка», или Чудеса включены
2015 — Охрана
2016 — День выборов 2 2016 — Пьяная фирма
Мюзиклы
2009 — Продюсеры
2012 — Времена не выбирают
Участие в телепроектах
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