Ещё
Как «причепуриться», чтобы не «опростоволоситься», выяснили участники проекта «На одной волне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «причепуриться», чтобы не «опростоволоситься», выяснили участники проекта «На одной волне» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Поговорили о риторике на очередном занятии участники лингвистического проекта «На одной волне». 20 вологжан — представители разных поколений — не просто поделились своим красноречием, но и затронули основы межличностной психологии и актерского мастерства.
Научить поколения красиво говорить и ясно мыслить вызвалась Екатерина Дмитриева — руководитель творческой мастерской «Театр Эмоций». Артистка рассказала о важных правилах красноречия, разрешила участникам не стесняться, высказаться «наружным» голосом и преодолеть внутренние барьеры.
Представители старшего поколения вспомнили времена, когда могли «причепуриться», да так, чтобы не «опростоволоситься». А о «хайпе» вокруг англоязычных веяний в современном языке поделились молодые участники проекта.
«Именно речь, являясь главным оружием человека, может быть камнем преткновения между поколениями. Можно использовать разные слова в своей речи, чтобы сделать ее более интересной, но в целом она должна быть для всех одинаково понятной. Самое главное — научиться говорить честно и открыто, тогда понимание наступит независимо от использованных слов, помогут в этом эмоции», — отметила Екатерина Дмитриева.
Напомним, что второй сезон проекта «На одной волне», стартовавший в феврале, помогает представителям разных поколений лучше понимать друг друга, стать ближе. Инициаторы проекта — участники городской Школы социального проектирования. В финале проекта они используют полученные знания на лингвистическом диктанте. В этом году его напишут 24 мая.
Вологда.рф: последние новости
Соболезнования родственникам погибших в ТЦ в Кемерове выразил Губернатор Вологодской области Керамике и другим народным промыслам обучаются дети в творческие каникулы в Центре дополнительного образования 90-летняя вологжанка исполнила военные частушки на сцене ГДК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение