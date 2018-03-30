Как «причепуриться», чтобы не «опростоволоситься», выяснили участники проекта «На одной волне»

Поговорили о риторике на очередном занятии участники лингвистического проекта «На одной волне». 20 вологжан — представители разных поколений — не просто поделились своим красноречием, но и затронули основы межличностной психологии и актерского мастерства.

Научить поколения красиво говорить и ясно мыслить вызвалась Екатерина Дмитриева — руководитель творческой мастерской «Театр Эмоций». Артистка рассказала о важных правилах красноречия, разрешила участникам не стесняться, высказаться «наружным» голосом и преодолеть внутренние барьеры.

Представители старшего поколения вспомнили времена, когда могли «причепуриться», да так, чтобы не «опростоволоситься». А о «хайпе» вокруг англоязычных веяний в современном языке поделились молодые участники проекта.

«Именно речь, являясь главным оружием человека, может быть камнем преткновения между поколениями. Можно использовать разные слова в своей речи, чтобы сделать ее более интересной, но в целом она должна быть для всех одинаково понятной. Самое главное — научиться говорить честно и открыто, тогда понимание наступит независимо от использованных слов, помогут в этом эмоции», — отметила Екатерина Дмитриева.

Напомним, что второй сезон проекта «На одной волне», стартовавший в феврале, помогает представителям разных поколений лучше понимать друг друга, стать ближе. Инициаторы проекта — участники городской Школы социального проектирования. В финале проекта они используют полученные знания на лингвистическом диктанте. В этом году его напишут 24 мая.