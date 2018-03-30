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Литературную встречу проведут во «Франкотеке»
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Литературную встречу проведут во «Франкотеке» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Литературная встреча, посвященная творчеству французской писательницы, философа, мыслителя и идеолога Симоны де Бовуар, 31 марта состоится в Культурном центре «Франкотека» в Таганском районе.
В ходе мероприятия участники обсудят знаменитый роман автора «Мандарины».
— Встреча пройдет на двух языках сразу — русском и французском. Это связано с тем, что книги в переводе на русский язык в нашем заведении нет. Я расскажу собравшимся о тех деталях и скрытых смыслах, которые может не заметить неподготовленный читатель, — пояснила Елизавета Максакова, ведущая встречи.
Она дополнила, что такое мероприятие будет интересно тем, кто любит поразмышлять о литературе, искусстве и философии.
Для участия во встрече необходима регистрация на сайте. Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.
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