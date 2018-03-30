Литературную встречу проведут во «Франкотеке»

Литературная встреча, посвященная творчеству французской писательницы, философа, мыслителя и идеолога Симоны де Бовуар, 31 марта состоится в Культурном центре «Франкотека» в Таганском районе.

В ходе мероприятия участники обсудят знаменитый роман автора «Мандарины».

— Встреча пройдет на двух языках сразу — русском и французском. Это связано с тем, что книги в переводе на русский язык в нашем заведении нет. Я расскажу собравшимся о тех деталях и скрытых смыслах, которые может не заметить неподготовленный читатель, — пояснила Елизавета Максакова, ведущая встречи.

Она дополнила, что такое мероприятие будет интересно тем, кто любит поразмышлять о литературе, искусстве и философии.

Для участия во встрече необходима регистрация на сайте. Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.