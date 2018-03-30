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Концерт-лекцию организуют для получателей социальных услуг в Тверском районе
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Концерт-лекцию организуют для получателей социальных услуг в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают людей старшего возраста на концерт-лекцию «Вспоминая Сергея Лемешева». Мероприятие состоится 30 марта.
Перед публикой выступит певец Иосиф Герзон. Аккомпанировать на фортепиано и читать лекцию об артисте, оперном исполнителе и режиссере, будет Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий в учреждении.
Гости мероприятия смогут услышать на концерте отрывки из известных оперетт, русские народные песни и романсы.
— Иосиф Герзон обладает лирическим тенором, который по тембру очень схож с голосом Сергея Лемешева. Отмечу, что певец часто занимает лидирующие места в творческих состязаниях. Например, последним его достижением стала победа на смотре-конкурсе ветеранов, посвященном 75-летию Сталинградской и Курской битв. В нашем центре этого исполнителя всегда встречают на «ура», — отметила Галина Давыдова.
Всех любителей оперной музыки ждут по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27. Концерт-лекция начнется в 13:30. Вход свободный.
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