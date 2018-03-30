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Собрание Общества инвалидов прошло в районе Арбат
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Собрание Общества инвалидов прошло в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Активисты Общества инвалидов района Арбат 29 марта провели очередное собрание. Подобные встречи проходят на регулярной основе.
— Мы обсудили работу сотрудников социальных служб, оказывающих помощь членам нашего Общества. Поговорили об организации медицинской реабилитации и юридических консультаций, — прокомментировал председатель Всероссийского общества инвалидов района Арбат Владимир Саламахин.
Он добавил, что часто на собрании обсуждают предоставление льготных билетов в театры и музеи столицы, организацию экскурсий и других развлекательных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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