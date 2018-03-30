Ещё
Активисты из Южнопортового приняли участие в медиафоруме «За кадром»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Активисты из Южнопортового приняли участие в медиафоруме «За кадром» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Активисты школы № 1274 Южнопортового района приняли участие в медиафоруме «За кадром», который был организован медиацентром «Воробей» ГБПОУ «Воробьевы горы». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В роли спикеров выступали Николай Пивненко (радиоведущий, спортивный комментатор, режиссер, телеведущий) и Дмитрий Табарчук (продюсер сериала «Молодежка»), — сообщили в администрации.
Спикеры рассказали ребятам об особенностях своей работы, вспомнили множество ситуаций, происходящих на съемочной площадке, а также дали несколько полезных советов начинающим журналистам. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
В библиотеке на улице Петра Романова отметили День православной книги В библиотеке на Трофимова отметили Всемирный день поэзии В библиотеке на Сайкина поговорили о рождении современной Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение