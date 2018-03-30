Активисты из Южнопортового приняли участие в медиафоруме «За кадром»

Активисты школы № 1274 Южнопортового района приняли участие в медиафоруме «За кадром», который был организован медиацентром «Воробей» ГБПОУ «Воробьевы горы». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В роли спикеров выступали Николай Пивненко (радиоведущий, спортивный комментатор, режиссер, телеведущий) и Дмитрий Табарчук (продюсер сериала «Молодежка»), — сообщили в администрации.

Спикеры рассказали ребятам об особенностях своей работы, вспомнили множество ситуаций, происходящих на съемочной площадке, а также дали несколько полезных советов начинающим журналистам. (вт)