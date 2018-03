СМИ: утерянная 200 лет назад картина Джона Констебла ушла с молотка за $462 тыс.

ЛОНДОН, 30 марта. / ТАСС /. Картина Джона Констебла (1776-1837), утерянная 200 лет назад и нигде с тех пор не выставлявшаяся, продана на аукционе Roseberys в Лондоне за £375 тыс. ($462 тыс.). Об этом сообщает газета Daily Mail.

По ее данным, на произведение английского художника-романтика View towards the back of a Terrace of Houses в одном из столичных домов случайно обратили внимание эксперты. Его владельцы не знали о ценности картины и его авторе. Отмечается, что под полотном были нанесены инициалы JC.

В течение четырех месяцев аукционеры проводили исследования с привлечением ведущих специалистов, пока не было подтверждено авторство Констебла. Тогда же и выяснилось, что полотно было создано в 1821-1822 годах во время летнего отдыха живописца в деревне Хэмстед (ныне район Лондона). Манера написания картины, как определила эксперт Энн Лилс, была схожа с двумя другими, созданными в тот же период и принадлежавшими дочери живописца Изабель.